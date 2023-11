Van Bommel mag na drie opeenvolgende nederlagen weer juichen met Antwerp

Woensdag, 1 november 2023 om 17:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:53

Royal Antwerp heeft zich vrij probleemloos geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi. Op bezoek bij tweedeklasser Lierse SK zag trainer Mark van Bommel zijn manschappen een 1-4 zege behalen. Antwerp scoorde voor rust al drie keer via Toby Alderweireld, George Ilenikhena en Ritchie De Laet. Na rust vergrootte the Great Old de voorsprong via een eigen doelpunt van Obbi Oulare. Een aardige opsteker voor Antwerp, dat zijn laatste drie duels verloor van Charleroi, FC Porto en Club Brugge.

Jurgen Ekkelenkamp, de enige Nederlander in de basis bij Antwerp, was verantwoordelijk voor de eerste twee gevaarlijke momenten van Antwerp. Eerst liep hij zich vast op de rand van de zestien, drie minuten later werd zijn kopbal voor de lijn weggewerkt. Toptalent Arthur Vermeeren kwam eveneens dichtbij, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Lierse-goalie Jarno De Smet. Het leek een kwestie van tijd voor Antwerp de leiding zou pakken, en dat bleek ook het geval.

De Smet verkeek zich na een kwartier spelen op een hoge voorzet, waarna de pas zeventienjarige Ilenikhena zich onderscheidde met een hakje op Alderweireld. De aanvoerder schoof vervolgens simpel binnen: 0-1. Antwerp leek zodoende het zaadje te hebben geplant voor een makkelijke bekerzege, maar niets bleek minder waar. Nadat Michel-Ange Balikwisha nog een reuzenkans liet liggen, kwam Lierse op gelijke hoogte. Een handsbal van De Laet leidde een strafschop in, die door Thibaut Van Acker werd benut: 1-1.

Toch wist Antwerp de opgelopen schade nog voor rust te herstellen. Ekkelenkamp speelde bij de 1-2 een belangrijke rol, door goed mee te geven aan Arbnor Muja. De vleugelspeler legde panklaar af op Ilenikhena, die van dichtbij binnentikte. Vlak voor rust maakte De Laet zijn fout bij de gelijkmaker van Lierse goed, door bij een hoekschop boven alles en iedereen uit te torenen en binnen te koppen: 1-3.

Dat Antwerp in veilige haven leek te zijn, was vlak na rust af te zien aan het spel van de ploeg van Van Bommel. Lierse creëerde de nodige dreiging en kwam via Eric Ocansey zelfs tot een schietkans, maar de Ghanese spits schoot hoog over. Na een uur liet ook Antwerp zich weer zien in aanvallend opzicht. Bijna kwam Alderweireld tot zijn tweede treffer van de middag, maar ditmaal moest de routinier zijn meerdere erkennen in De Smet.

Een minuut na de kans van Alderweireld kwam Antwerp alsnog voor de vierde keer op het scorebord. Oulare kreeg de bal tussen een woud van spelers op zijn hoofd en passeerde zo onbedoeld zijn eigen doelman De Smet: 1-4. Vlak daarna besloot Van Bommel dat het wel welletjes was voor Balikwisha, Alderweireld, Muja en Ilenikhena. Voor hen stuurde de oefenmeester naast Soumaila Coulibaly drie spelers met Eredivisie-ervaring het veld in: Vincent Janssen, Gyrano Kerk en Chidera Ejuke.

Met de invallers binnen de lijnen werd het spel er niet aantrekkelijker op. Lierse waande zich kansloos, terwijl Antwerp met zijn gedachten al bij de aankomende topwedstrijden tegen KRC Genk en FC Porto was. Een ideale gelegenheid voor Van Bommel om de zeventienjarige Milo Horemans zijn debuut te gunnen. Janssen kreeg in blessuretijd nog een grote kans om zijn naam op het scorebord te zetten. Zijn schot richting de verre paal miste echter richting en ging dus naast.