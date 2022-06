Emotionele Bale kondigt definitief vertrek aan bij ‘droomclub’ Real Madrid

Woensdag, 1 juni 2022 om 12:38 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:55

Gareth Bale heeft in een emotionele brief zijn vertrek bij Real Madrid aangekondigd. De aanvaller van Real Madrid trekt daarmee na bijna negen jaar de deur bij de Spaanse topclub achter zich dicht. Ondanks de moeilijke momenten die Bale bij Real kende kijkt hij met een trots gevoel terug op zijn periode in Spanje. “Mijn droom is werkelijkheid geworden”, zo laat Bale weten in een bericht op Twitter.

Bale kijkt met veel trots terug op zijn tijd bij de Koninklijke en zag daarmee een droom in vervulling gaan. “Ik schrijf dit bericht om mijn dankwoord uit te spreken aan al mijn voormalige en huidige ploeggenoten, mijn trainers, de rest van de staf en aan de fans die me steunden. Ik arriveerde hier negen jaar geleden als een jonge man die zijn droom wilde realiseren door voor Real Madrid uit te komen. Om het magische witte shirt met het logo op mijn borst te dragen, om in het Santiago Bernabéu te spelen, titels te winnen en om deel uit te maken van iets waar de club om bekend staat: het winnen van de Champions League”, zo luidt het begin van het bericht.

“Ik kan nu terugkijken en in alle eerlijkheid zeggen dat deze droom werkelijkheid is geworden”, zo vervolgt de international van Wales. “En nog veel meer dan dat. Om deel uit te maken van de geschiedenis van deze club en om de dingen te bereiken die we hebben bereikt tijdens mijn tijd als speler van Real Madrid is een geweldige ervaring geweest die ik nooit zal vergeten.” Bale vervolgt met een dankwoord richting het bestuur. “Ik wil ook president van de club Florentino Pérez, het bestuur en José Ángel Sánchez bedanken voor de kans die ze mij hebben gegeven om voor deze club te spelen. Samen hebben we momenten gecreëerd die voor altijd in de geschiedenisboeken van deze club en het voetbal staan geschreven. Het was me een eer, dank jullie wel!" Bale sluit het bericht af met de bekende leus ‘HALA MADRID!’.

Het huwelijk tussen Bale en Real Madrid is niet altijd een gelukkige geweest. De supporters verweten de aanvaller jarenlang dat hij zich niet genoeg inspande voor de club, vaak geblesseerd was terwijl hij in die tijd wel nagenoeg alle wedstrijden voor Wales speelde en daarin juist wél de meest spectaculaire goals wist te maken. Zo scoorde de 32-jarige linkspoot onlangs nog in de halve finale van de WK-kwalificatie-play-offs tegen Oostenrijk door een vrije trap snoeihard in de kruising te schieten. Marca publiceerde twee jaar geleden dat de koude oorlog tussen de speler en de club begon toen Bale na een 1-0 nederlaag bij Rayo Vallecano besloot op eigen houtje terug te rijden in plaats van de spelersbus in te stappen. Ook schoot het bij de Madrileense club in het verkeerde keelgat toen Bale na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije (2-0 winst) van dat jaar een vlag toonde met daarop de woorden ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.'

Bale maakte furore in het shirt van Tottenham Hotspur, nadat hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal maakte voor Southampton. In totaal kwam Bale zes seizoenen uit voor the Spurs, waarin hij 43 doelpunten wist te maken. In het seizoen 2013/14 maakte de buitenspeler de overstap naar de Koninklijke, waar hij na een goed begin de laatste seizoenen nog maar sporadisch zijn opwachting in het eerste elftal maakte. Afgelopen seizoen stond de teller op zeven wedstrijden, waarin Bale één keer het net wist te vinden. Bale heeft in het shirt van Real Madrid onder meer vijf keer de Champions League, vier keer de Wereldbeker, drie keer het landskampioenschap en drie keer de Super Cup gewonnen. In het seizoen 2020/21 werd de aanvaller uitgeleend aan Spurs, waar hij in 34 officiële wedstrijden 16 doelpunten en 3 assists produceerde.