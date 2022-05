Schrikbarende salarisverlaging moet uitkomst bieden voor Lukaku

Dinsdag, 31 mei 2022 om 19:08 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 19:48

Internazionale wacht een drukke transferzomer met het vertrek van onder meer Ivan Perisic. Fabrizio Romano meldt dat de Milanezen in de komende uren de delegatie van Romelu Lukaku ontmoeten, die volgens de transfermarktexpert dolgraag terug wil keren bij Inter. Volgens GOAL gaat het om de advocaten en niet om het management van de Belgische spits. Een overgang ligt zeer gecompliceerd. Algemeen directeur Giuseppe Marotta gaf maandag tijdens een evenement bovendien aan Paulo Dybala graag naar de club te zien komen.

Het vertrek van Perisic - de Kroaat is dinsdag gepresenteerd bij Tottenham Hotspur - kan weleens het startsein zijn van een hectische transferzomer voor Inter. “Het spijt me, maar we begrijpen ook de keuze van de speler die in Italië en Duitsland heeft gespeeld", lichtte Marotta het vertrek van Perisic toe op het evenement Atleticamente Insieme - La Riconquista. "Hij wil in de Premier League spelen. We konden geen betere aanbieding bij hem neerleggen dan de aanbieding die we hem hebben gedaan."

Inter board will meet Romelu Lukaku's laywer in the coming hours. Belgian striker dreams of returning to Inter but nothing has been discussed yet with Chelsea on formula, salary and more ?? #CFC @SkySport It's really complicated deal as Chelsea paid €115m for Rom one year ago. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022

De voormalig sportdirecteur van Juventus sprak ook over de geruchten die de ronde doen over een mogelijke transfer van Dybala naar Inter. “Waar Dybala volgend jaar speelt? In de sport moet een leugentje om bestwil geaccepteerd worden", lachte Marotta. “Op dit moment weet ik het niet, maar natuurlijk is er de hoop dat hij bij ons gaat spelen.” Dybala nam twee weken terug op Instagram afscheid van Juventus. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om jullie te bedanken. Bij zoveel jaar samen komen emoties. Ik dacht dat we nog meer jaren samen zouden zijn, maar het lot zet ons op verschillende paden", aldus de 28-jarige Argentijn.

Tot slot ging Marotta in op de situatie rond Lukaku. “We moeten niet nerveus raken en dingen overhaast doen. We hebben waarschijnlijk al iets gedaan om bepaalde zaken voor te zijn. Ik moet zeggen dat de kern van het team in tact blijft.” Volgens Romano ontmoeten beide partijen elkaar later op dinsdag, maar is er van een definitieve deal nog lang geen sprake. Er is met Chelsea nog niks besproken over een transfersom. Bovendien maakt de grote transfersom die Chelsea betaalde om Lukaku over te nemen van Inter een terugkeer van de Belgische spits niet makkelijk. Chelsea betaalde afgelopen zomer 115 miljoen euro aan de Italiaanse topclub.

Inter weet dat het diep in de buidel zal moeten tasten voor Lukaku, en zinspeelt dan ook op een huurdeal, zo weet GOAL. Tijdens de gesprekken zal ook worden aangegeven dat de Belgische spits veertig procent van zijn salaris zal moeten inleveren om een transfer mogelijk te maken. Chelsea wil naar verluidt een bedrag van twaalf miljoen euro ontvangen om Lukaku op huurbasis richting Milaan te zien vertrekken, waarbij er een koopoptie in het huurcontract zou kunnen worden opgenomen. Een andere mogelijkheid is om verspreid over meerdere jaren geld naar Chelsea over te maken.