Conflict tussen Ferdinand en Terry bereikt na moddergooien kookpunt op Twitter

Vrijdag, 27 mei 2022 om 14:50 • Shane Jebbink • Laatste update: 15:15

Rio Ferdinand vecht op Twitter publiekelijk een conflict uit. De oud-speler van respectievelijk Manchester United en West Ham United veroorzaakte enige opschudding door John Terry op de laatste plaats te zetten in zijn top vijf van beste Premier League-verdedigers. De clubicoon van Chelsea reageerde cynisch op het bericht van Ferdinand, waarna de twee Engelsen verstrengeld raakte in een woordenwisseling op het sociale medium.

Terry komt in de opinie van Ferdinand op de vijfde plaats op de ranglijst, onder Nemanja Vidic, Virgil van Dijk, Jaap Stam en zichzelf. Terry is niet gediend van ranglijst van Ferdinand en reageerde op de tweet van zijn oud-ploeggenoot bij het Engelse nationale elftal door zijn carrièrestatistieken te delen. “Meningen zijn leuk, maar statistieken liegen niet”, schrijft Terry op zijn Instagram.

A fragile Ego is putting yourself at Number 1 @rioferdy5 Thanks for putting me in your top 5 ?????? — John Terry (@JohnTerry26) May 26, 2022

Ferdinand reageert op zijn beurt met: “Op het moment dat iemand zijn eigen statistieken en prestaties moet benadrukken, is het echt tijd om zijn fragiele ego aan te pakken. Je hebt geluk dat je überhaupt in de top vijf staat na de racisme-zaak met mijn broer, dus wees dankbaar dat je het gehaald hebt.” Ferdinand doelt op een incident in 2011, waar Terry zich tijdens een wedstrijd tussen Chelsea en QPR racistisch zou hebben uitgelaten richting Anton Ferdinand. Terry werd aanvankelijk geschorst, maar een half jaar later vrijgesproken door de rechtbank. Sinds het incident kan Terry niets meer goed doen bij de familie Ferdinand.

Een video die destijds rondging waarin Terry de broer van Ferdinand een fucking black cunt zou noemen zorgde ervoor dat de politie de zaak ging onderzoeken. De Engelse voetbalbond (FA) schorste de mandekker van Chelsea voor vier wedstrijden en legde hem een boete van 260.000 euro op, maar Terry werd door de rechtbank vrijgesproken. De 78-voudig Engels international reageerde op Twitter op de woorden van Ferdinand. “Je hebt pas een fragiel ego als je jezelf op nummer één zet in de lijst. Bedankt dat je me in de top vijf hebt gezet”, sluit Terry cynisch af.