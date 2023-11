‘Ik moet elke keer als Harry Kane een hattrick maakt een beetje kotsen’

Donderdag, 16 november 2023 om 12:17 • Noel Korteweg

Rio Ferdinand moet elke keer een beetje kotsen als Harry Kane een hattrick maakt. Dat vertelt de oud-verdediger in zijn podcast Five. Ferdinand kan het maar moeilijk verkroppen dat de Engelse spits deze zomer overstapte naar Bayern München in plaats van naar Manchester United.

Kane liet Tottenham Hotspur deze zomer na liefst 430 wedstrijden en 278 doelpunten achter zich voor een avontuur in de Bundesliga. De onderhandelingen tussen the Spurs en Bayern duurden lang, maar halverwege augustus werd er een akkoord bereikt voor 95 miljoen euro.

Erik ten Hag en United waren deze zomer ook druk op zoek naar een nieuwe spits. Anthony Martial heeft moeite om een lange periode fit te blijven en daarom haalden the Red Devils de twintigjarige Rasmus Højlund binnen van Atalanta voor 75 miljoen euro.

Tijdens de onderhandelingen voor die deal werd Ten Hag al meermaals gevraagd waarom zijn club niet voor Kane ging. “We hebben onze keuze gemaakt (Højlund, red.) en zijn daar blij mee”, liet de Nederlandse manager toen optekenen.

Ferdinand heeft er nog altijd moeite mee dat Kane dit seizoen niet op Old Trafford te bewonderen is. “Zijn derde hattrick!”, doelt de oud-mandekker op de doelpuntenproductie van de spits van Bayern. “Elke keer als ik de naam van Kane voorbij zien komen met een hattrick en de wedstrijdbal moet ik een beetje kotsen.”

“Dan denk ik: waarom?! Waarom hebben we (Manchester United, red.) hem niet gehaald?!”, aldus Ferdinand. Waar Kane geschiedenis schreef met zeventien doelpunten in zijn eerste elf competitiewedstrijden namens Bayern, wacht Højlund nog altijd op zijn eerste goal in de Premier League.

De achtvoudig international van Denemarken wist het net in de eerste negen competitieduels nog niet te vinden en leverde ook nog geen assist af. Wel is Højlund op dreef in de Champions League: na vier wedstrijden staat de teller al op vijf treffers. Daarmee is de linkspoot samen met Álvaro Morata gedeeld topscorer van het miljardenbal.