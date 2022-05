Marcelo is furieus op Real Madrid: ‘Ik ben een fucking voorbeeld!’

Donderdag, 26 mei 2022 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:39

Marcelo lijkt Real Madrid komende zomer na vijftien jaar te gaan verlaten. De 34-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en gesprekken met de Spaanse club over een nieuwe verbintenis zijn vooralsnog uitgebleven. Dat Marcelo nog altijd niks van Real heeft vernomen, zat hem tijdens de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Real Betis (0-0) niet lekker.

Televisiecamera’s vingen tijdens het LaLiga-duel met Betis een gesprek op tussen Marcelo en Lucas Vazquez, waarin de Braziliaanse linksback onthulde dat Real Madrid niet bereid is om zijn contract - dat eind juni afloopt - te verlengen. "De club gaat niet met mij verlengen... Ik ben een fucking voorbeeld geweest", zo zei de linksback overduidelijk geïrriteerd tegen zijn ploeggenoot.

Yes it is true. Marcelo was caught telling Lucas Vázquez:" [...] The club won't renew me .... [I don't get it] if I was a fvcking example". He also asked him to be discrete about it. (You're literally saying it in front of the cameras papi ??). pic.twitter.com/TrpPD60KTd — Gina ?? (@Serginaoo) May 26, 2022

De Champions League-finale tegen Liverpool van zaterdagavond in het Stade de France is mogelijk het laatste duel dat Marcelo in het maagdelijk wit speelt. De Braziliaan hoopt in ieder geval nog altijd op een nieuwe verbintenis. “Dat heb ik al vijftigduizend keer gezegd”, zei hij in aanloop naar de finale van het miljardenbal. De directie van de Koninklijke wacht tot het einde van het seizoen om een definitieve beslissing te nemen, hoewel Luka Modric al op de hoogte is van het voornemen van Real Madrid om zijn contract te verlengen. Isco en Gareth Bale beschikken eveneens over een aflopend contract, maar Real heeft hen al laten weten dat ze komende zomer transfervrij mogen vertrekken.

Marcelo hoopt komende zaterdag nog meer eens de Champions League met Real te winnen. Zijn eerste prijs bij de Madrilenen won hij in 2007 met winst van de landstitel. In totaal staan er in de prijzenkast van Marcelo maar liefst 24 prijzen. Zo won in het shirt van de Madrilenen onder meer zesmaal LaLiga, vier keer de Champions League en twee keer de Copa del Rey.