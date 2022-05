Blijft topscorer Cyriel Dessers bij Feyenoord? Arnesen geeft een update

Donderdag, 26 mei 2022 om 08:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:06

Cyriel Dessers kroonde zich met tien goals tot topscorer van de Conference League van het seizoen 2021/22. Naast de talloze cruciale treffers in Europa, was de huurling van KRC Genk ook in de Eredivisie aardig op schot met negen competitiedoelpunten. Daarom is Dessers al weken onderwerp van gesprek: gaat Feyenoord de optie tot koop van vier miljoen euro lichten? Technisch directeur Frank Arnesen geeft in interview met ESPN een update.

"Heb je al een beslissing genomen?", vraagt verslaggever Milan van Dongen. "We zijn er mee bezig", antwoordt Arnesen. We zijn on speaking terms en we gaan kijken wat eruit komt." Van Dongen gooit de hamvraag op tafel: is Feyenoord bereid om vier miljoen euro op tafel te leggen? "Anders zouden we niet praten, denk ik", glimlacht Arnesen. "Maar je moet ook niet vergeten dat Dessers zichzelf in de kijker heeft gespeeld bij clubs die financieel groter zijn dan Feyenoord. En hij is nog maar 27 jaar. Maar we zijn on speaking terms."

Dessers - die vanwege zijn Nigeriaanse roots al één interland voor het Afrikaanse land speelde - lag woensdag ook onder een vergrootglas in zijn geboorteland België. Sporza zag een 'eerbetoon' aan de Conference League-revelatie, daar José Mourinho volgens het multimedium een apart strijdplan voor de spits had ontwikkeld. "De topschutter werd door Roma vakkundig uit de wedstrijd gehouden. Of zoals commentator Filip Joos het zei: "Dessers wordt van geen centimeter gelost. Zijn faam is hem voobijgesneld.""

Ook Het Laatste Nieuws zag Dessers verdrinken in de zee die Chris Smalling heet. "Drie beren van verdedigers in de nek van Conference League-topschutter Dessers. Mourinho had z'n huiswerk gemaakt. Geen slingers of franjes in Tirana, maar een stevige portie Portugees realisme. Feyenoord trok met meer enthousiasme en druk naar voren van leer, maar verzandde naarmate de tijd vorderde in goeie bedoelingen. Dessers zat in de tang."

In Nederland zag Mario Been het niet anders - toch zou de analist de knip trekken als dat mogelijk blijkt. "Dessers heeft zijn momenten, maar je zet er soms nog wel je vraagtekens bij. Wel heeft hij een geweldig Conference League-seizoen doorgemaakt en in de competitie heeft hij ook zijn waarde bewezen. Als Feyenoord vier miljoen wil uitgeven en ze kunnen ook het salaris behappen, dan moet Feyenoord dat doen."