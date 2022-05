Perez zet grote vraagtekens bij Oranje-klant: ‘Interesseert me he-le-maal niks’

Kenneth Perez is woensdagavond niet overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Rick Karsdorp. De rechtsback won de Conference League door met AS Roma met 1-0 over Feyenoord te zegevieren, maar kan desondanks op kritiek rekenen van de analist van ESPN. Perez vraagt zich af of de ex-Feyenoorder goed genoeg is voor het Nederlands elftal. Karsdorp zelf heeft maling aan zijn vertoonde spel. “Het interesseert me he-le-maal niks.”

Perez blikte na afloop van de wedstrijd samen met presentator Jan Joost van Gangelen en mede-analist Pierre van Hooijdonk terug op de wedstrijd. De Deen bracht Karsdorp ter sprake, van wie hij allerminst overtuigd is geraakt. “Als je het hebt over het Nederlands elftal... Hij heeft mij echt niet overtuigd." Perez vraagt vervolgens aan Van Hooijdonk of Karsdorp hem wel heeft kunnen bekoren. “Nee”, is het duidelijke antwoord daarop.

Rick Karsdorp speelde naar eigen zeggen een van zijn slechtste wedstrijden ooit tegen 'zijn' @Feyenoord: "Maar dat interesseert me helemaal niks."#romfey #uecl #deontknoping pic.twitter.com/LwhMWcdUWO — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2022

“Hij heeft mij ook echt niet overtuigd”, haakt de Deense analist daarop in. “Ik vond hem heel druistig. Kijk, hij zal bij het Nederlands elftal misschien wel anders gaan spelen, maar hoe hij af en toe een paar ballen wegschiet...” Overigens houdt Perez nog wel een kleine slag om de arm. “Het kan ook komen door de strategie van Mourinho, hoor.”

Karsdorp is zelf ook niet tevreden met zijn vertoonde spel, maar geeft daar helemaal niks om, zo vertelde hij in gesprek met de Nederlandse zender. “Ik denk dat het een van mijn slechtste wedstrijden was. Maar ja, het interesseert me he-le-maal niks”. De international van het Nederlands elftal heeft wel een verklaring voor zijn mindere spel. “Het was de eerste keer dat ik tegen mijn oude ploeg speelde, heel raar. Ik kreeg kramp na zestig minuten, heel vreemd. Op een gegeven moment had ik last van mijn lies, ik denk omdat ik te lang met kramp doorliep, in mijn kuiten. Een hele rare week."

Karsdorp laat daarnaast weten hoe hij het treffen met zijn voormalige club heeft ervaren. “Het is vreemd, vooraf. Je krijgt berichten van vrienden, van familie, het is heel vreemd. Maar tijdens de wedstrijd denk je daar niet echt aan, uiteindelijk win je met 1-0 en neem je die cup mee naar Rome. Ik las alles al in de media: Roma gaat 1-0 scoren en alles dichtgooien. Uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Feyenoord was heel goed, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk hebben wij gewonnen.”