Pierre van Hooijdonk vindt uitspraken Justin Bijlow direct na afloop ongepast

Woensdag, 25 mei 2022 om 23:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:08

Justin Bijlow kijkt met een positief gevoel terug op de afgelopen Europese campagne. Woensdagavond verloor Feyenoord in de finale van de Conference League met 1-0 van AS Roma, maar bij de doelman overheerst het gevoel van trots. Direct na het interview laat analist Pierre van Hooijdonk in de studio van ESPN weten dat hij de woorden van Bijlow enigszins ongepast vindt.

“Natuurlijk was het geweldig om weer op het veld te staan”, opent Bijlow direct na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN. “Maar ik had hier toch liever met een ander gevoel gestaan. Dit is verschrikkelijk. We wilden heel graag die cup meenemen, om het publiek te bedanken en om Feyenoord weer op de kaart te zetten. Helaas is het niet zo gegaan. In de tweede helft komen we wel een stuk beter uit de startblokken. Toen wisten we ook een paar goede kansen te creëren. We hadden de druk erop en dan zie je dat zij moeite hebben met ons. Maar het was helaas niet goed genoeg. Balen.”

Hoewel Bijlow aangeeft dat de nederlaag hard aankomt, vertelt hij dat het gevoel van trots overheerst. “Het is een beetje cliché wat ik zeg, maar we kunnen niets anders dan trots zijn op het team. Het was wel twintig jaar geleden dat we voor het laatst een Europese finale speelden. Dat klinkt mooi en politiek correct, maar het is wel zo. Maar voor nu is het vooral heel verschrikkelijk dat we de cup niet mee naar Rotterdam kunnen nemen”, besluit de doelman.

Van Hooijdonk kijkt met enigszins gefronste wenkbrauwen naar het interview van Bijlow. “Ik vond dat Justin Bijlow nu te snel naar het positieve ging. Kijk, ik begrijp dondersgoed wat hij bedoelt en over drie vier dagen mag hij die kaart heus wel spelen, maar dit maak je misschien één keer in je leven mee. Voor de meeste spelers is dit gewoon echt eenmalig”, aldus Van Hooijdonk. Collega Kenneth Perez is het overigens niet eens met zijn collega. “Jij wil de teleurstelling eraf zien druipen en dat je ziet dat hij er echt ziek van is.”