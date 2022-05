Ten Hag krijgt het nakijken bij transferbudget Conte; return Eriksen in de maak

Woensdag, 25 mei 2022 om 10:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:52

De wensen van Antonio Conte bij Tottenham Hotspur worden ingewilligd, aldus The Times. De Italiaanse oefenmeester heeft gedreigd de club deze zomer te verlaten als deze er niet alles aan zou doen om het winnen van prijzen na te streven. Daarom krijgt Conte in de aankomende transferperiode liefst 176 miljoen euro te besteden van voorzitter Daniel Levy. Daar het kapitaal vooral gebruikt zal worden om nieuwe namen aan te trekken, mikken the Spurs tevens op de (gratis) terugkeer van een oude bekende: Christian Eriksen.

Tottenham eindigde afgelopen seizoen als vierde in Engeland en kwalificeerde zich daarmee rechtstreeks voor de Champions League. Meerderheidsaandeelhouder ENIC heeft daarom besloten 150 miljoen pond (omgerekend 176 miljoen euro) te investeren in de club, om te zorgen voor 'grotere financiële flexibiliteit en de mogelijkheid om verder te investeren binnen en buiten het veld'. Levy, die met zijn familie dertig procent in de aandelen van ENIC beheert, lijkt het bedrag dus volgens The Times linea recta door te spelen naar de transferafdeling.

Het Britse dagblad meldt dat Tottenham allereerst de huurcontracten van Dejan Kujulevski (Juventus) en Cristian Romero (Atalanta) wil lichten. Daarnaast zijn Alessandro Bastoni (Internazionale), Youri Tielemans (Leicester City) en Gabriel Jesus (Manchester City) enkele namen die hoog op het lijstje staan in Noord-Londen. The Spurs mikken tevens op een terugkeer van Eriksen, die maar een contract tot deze zomer heeft bij Brentford, met optie op een extra seizoen. De nummer dertien van het afgelopen Premier League-seizoen zou echter goede hoop hebben dat de Deen langer blijft, ondanks aanbiedingen van vier clubs.

Met het enorme te besteden bedrag - volgens De Telegraaf zou Erik ten Hag bij Manchester United bijvoorbeeld 'maar' 140 miljoen euro krijgen - lijkt de kans op een langer verblijf van Conte in Engeland een stuk groter. Paris Saint-Germain zou zijn zinnen hebben gezet op de voormalige coach van onder meer Chelsea, Juventus en Internazionale en ook Conte zelf zou daar niet onwelwillend tegenover staan. Wel moet de Franse landskampioen daarvoor een enorm eisenpakket tegemoet komen volgens Franse media. Zo zou Conte bijna een verdubbeling van zijn huidige jaarsalaris eisen, zijn eigen sportief directeur willen meenemen en zijn eigen staf willen samenstellen. Levy zou op zijn beurt een ruildeal tussen Conte en huidig PSG-trainer Mauricio Pochettino (die tussen 2014 en 2019 al aan het roer stond bij Tottenham) wel zien zitten.