Update van Sky Sports kan slecht nieuws voor Feyenoord-fans betekenen

Vrijdag, 12 mei 2023 om 23:25 • Sam Vreeswijk

Julian Nagelsmann wordt definitief niet de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. Dat meldt Sky Sports vrijdag. Volgens het Britse medium hebben the Spurs zelf besloten dat de Duitse trainer niet de geschikte eindverantwoordelijke is. De beslissing van Tottenham kan grote invloed hebben op de toekomst van Arne Slot, van wie bekend is dat hij op het lijstje van eventuele nieuwe managers van de Premier League-club staat.

“We weten dat zowel Chelsea als Tottenham Hotspur aanvankelijk belangstelling toonde in de voormalige Bayern München-trainer”, aldus Sky Sports. “Maar bronnen hebben ons verteld dat Tottenham niet met hem in gesprek is geweest en dat dat ook niet op de planning staat. De club respecteert hem, maar is op dit moment niet geïnteresseerd in hem. Tottenham gaat dus door met de zoektocht naar een nieuwe manager, waarbij een definitieve aanstelling van Ryan Mason (momenteel interim-manager, red.) ook serieus wordt overwogen.”

BREAKING! Julian Nagelsmann is not in consideration for the vacant Tottenham Hotspur Head Coach role. pic.twitter.com/89yvjWln48 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 12, 2023

Indien Tottenham wel geïnteresseerd zou zijn in Nagelsmann, dan was het ook nog maar de vraag geweest of beide partijen tot een akkoord zouden komen. Zo meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano bijvoorbeeld al dat de 35-jarige Duitser een dienstverband in Londen alleen zou overwegen als er een nieuwe sportief directeur zou worden aangesteld, die achter zijn ideeën staat.

Slot lijkt zo langzamerhand één van de weinigen die overblijven op het lijstje van Tottenham, dat eind maart Antonio Conte ontsloeg. Toch lijkt Feyenoord er alles aan te willen doen om Slot in Rotterdam-Zuid te houden. Dat gaf Dennis de Kloese onlangs te kennen in gesprek met 1908.nl, naar aanleiding van opmerkingen van Wilfred Genee over het eventueel langer aanblijven van de voormalig middenvelder. Een forse verhoging van het salaris van Slot, die nog tot medio 2025 vastligt, behoort tot de mogelijkheden. Er wordt echter pas na het kampioenschap van Feyenoord, dat komende zondag definitief binnengehaald kan worden, duidelijkheid verwacht.