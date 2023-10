Conte kan na Juventus en Inter weer aan de slag in top van Serie A

Woensdag, 11 oktober 2023 om 17:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:07

Napoli heeft Antonio Conte formeel benaderd, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag te melden. De huidige nummer vijf in de Serie A hoopt de gesprekken met de clubloze coach zo snel mogelijk te kunnen starten, al verwacht men in Napels niet dat er op korte termijn witte rook valt te verwachten. Conte geldt als de beoogde vervanger van Rudi Garcia, die onder druk staat vanwege de tegenvallende seizoensstart van Napoli.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat Napoli op het punt om Garcia spoedig te ontslaan. De regerend landskampioen wil naar verluidt wel eerst een vervanger benoemen, voordat afscheid wordt genomen van de Franse oefenmeester. Voorzitter Aurelio De Laurentiis wil in ieder geval zo snel mogelijk een nieuwe trainer voor de groep zetten.

Garcia begon met een moeilijke opdracht in Napels, want hij moet kampioenstrainer Luciano Spalletti doen vergeten. Laatstgenoemde loodste Napoli naar de eerste landstitel sinds 1990, maar vertrok nadien vanwege een verschil van inzicht met de clubleiding. Het was uiteindelijk de 59-jarige Garcia die het stokje overnam.

De start van Garcia in het Stadio Diego Armando Maradona verloopt niet voortvarend. Napoli bezet na acht speelronden in de Serie A de vijfde plaats, met zeven punten achterstand op koploper AC Milan. Afgelopen zondag werd op eigen veld met 1-3 verloren van Fiorentina, waardoor de kritiek op Garcia aanzwelde.

De Laurentiis heeft volgens diverse Italiaanse media geen vertrouwen meer in Garcia en wil dan ook op korte termijn van trainer wisselen. "Het is een lastige situatie. Ik zal op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Ik wil me hierbij niet laten beïnvloeden door de buitenwereld. Elke gehaaste beslissing is een foute beslissing", liet de preses zich onlangs ontvallen.

Romano schuift Conte dus woensdag naar voren als kandidaat, maar ook de momenteel clubloze Igor Tudor zou in beeld zijn bij de leiding van Napoli. De oud-verdediger was in de Serie eerder actief bij Juventus, Hellas Verona en Udinese. Zijn laatste klus was bij Olympique Marseille, waar hij afgelopen zomer vertrok.

Conte zit zonder werk na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur in maart. De voormalig middenvelder kent de Serie A behoorlijk goed, want hij had er in het verleden dienstverbanden bij Atalanta, Juventus en Internazionale. Conte veroverde in totaal vier keer de Italiaanse landstitel: driemaal met Juventus en een keer met Inter.