Ten Hag besprak komst van Ajacied naar United de afgelopen 48 uur nog

Woensdag, 25 mei 2022 om 08:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:08

Jurriën Timber is het gesprek van de dag bij Manchester United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt woensdag dat de naam van de verdediger van Ajax 'de afgelopen 48 uur opnieuw intern is besproken', nadat voormalig trainer Erik ten Hag Timber ook al opbracht in de eerste ontmoeting met zijn nieuwe club. The Red Devils zullen spoedig beslissen over welke defensieve versterking de prioriteit krijgt, daar ook Pau Torres (Villarreal) nadrukkelijk in beeld is.

Volgens Sky Sports zijn er al gesprekken gaande tussen Timber en Manchester United. Ten Hag zou zijn oogappel maar wat graag meenemen naar zijn nieuwe club. De Engelse sportzendergroep meldde begin mei echter dat ook Bayern München nadrukkelijk hengelt naar de diensten van het toptalent. Timber is in beeld om het vertrek van Niklas Süle op te vangen, die naar Borussia Dortmund vertrekt. Daarmee is de stopper na Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch de derde (voormalig) Ajacied die met Bayern in verband wordt gebracht.

Manchester United discussed Jurrien Timber again internally in the last 48h. Timber’s name [alongside Pau Torres] was also mentioned in the first meeting between Man Utd and ten Hag, days ago. ?????? #MUFC More to follow - as Man United will decide next steps on centre backs soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2022

Timber zal echter niet voor een appel en een ei zijn los te weken bij Ajax. De zesvoudig international van het Nederlands elftal heeft nog een tweejarig contract in Amsterdam en moet derhalve een flinke transfersom opleveren. Pau Torres zou in dat opzicht een (mogelijk) goedkoper alternatief zijn voor Ten Hag, al moet ook voor de Spanjaard flink in de buidel worden getast. De contractuele afkoopclausule van de ploeggenoot van Arnaut Danjuma bedraagt naar verluidt 64,3 miljoen euro.

De Telegraaf liet eerder al weten dat - in dezelfde gesprekken waar Romano aan refereert - dat Ten Hag een transferbudget van 140 miljoen euro is beloofd. Ter besteding daarvan zingen ook de namen van onder meer Antony en Frenkie de Jong rond. Lisandro Martínez is de laatste bekende naam die aan dat lijstje werd toegevoegd. The Telegraph meldde donderdag dat Ten Hag op zoek is naar meer snelheid in de achterhoede bij United en dat de Argentijn voor een betrekkelijk laag bedrag kan worden losgeweekt in Amsterdam. Martínez, die zelfs nog een jaar langer vastligt bij Ajax dan Timber, mag desondanks bij een bod rond van dertig miljoen euro vertrekken.