‘Atlético Madrid weigert ervaren speler van Real Madrid die zichzelf aanbiedt’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 22:40 • Mart van Mourik

Atlético Madrid is niet geïnteresseerd in de diensten van Gareth Bale. De Welshman gaat Real Madrid aan het einde van het huidige seizoen verlaten en hij zou zich aangeboden hebben bij los Colchoneros, beweert journalist Pedro Morata in het programma El Partidazo van Cadena COPE. Bale zou graag in Madrid willen blijven wonen en naar verluidt had hij zaakwaarnemer Jonathan Barnett gevraagd om in gesprek te gaan met Atlético.

In gesprek met presentator Juanma Castaño treedt Morata naar buiten met het nieuws rond Bale, wiens agenten gesproken zouden hebben met Andrea Berta. Laatstgenoemde is directeur spelerszaken bij Atlético. “De zaakwaarnemers hebben een ontmoeting gehad met Andrea Berta om Atlético ervan te overtuigen dat Bale aangetrokken moet worden.”

?? Noticia @partidazocope



?? Informa @pedro_morata



?? Los agentes de @GarethBale11 se han reunido con Andrea Berta, Secretario Técnico del @Atleti, para ofrecerle el fichaje del galés



? El Atleti lo rechazó



?? Todos los detalles: https://t.co/irezEosAAE



?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3Ge3nmlnws — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 23, 2022

“Atlético Madrid heeft naar het voorstel geluisterd, maar ze hebben bedankt voor het aanbod”, vervolgt Morata. “Ze gaven als reden dat Bale niet zou passen in de plannen voor komend seizoen. Als Wales zich niet kwalificeert voor het WK, is de kans groot dat Bale stopt met voetballen. Het is iets dat de agent zelf al heeft gezegd. Maar het lijkt erop dat Gareth Bale graag in Madrid zou willen blijven wonen vanwege zijn familie. Atlético heeft ook bevestigd dat de familie van Bale in Madrid bleef wonen toen hij verhuurd werd aan Tottenham”, aldus de journalist.

Bale beschikt over een aflopende verbintenis bij Real Madrid en zal die te gaan verlengen. Waar de toekomst van de 32-jarige aanvaller wél ligt, is vooralsnog onduidelijk. Geheel onverwacht kwam het besluit van de aanvaller niet, daar hij de voorbije jaren op gespannen voet leefde met de supporters van de Koninklijke. In het huidige seizoen kwam Bale, met name vanwege blessureleed tot slechts 270 speelminuten, terwijl hij, volgens Marca, een jaarloon van 34 miljoen euro opstrijkt en daarmee de bestbetaalde speler van Real Madrid is.