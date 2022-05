Strijd in finale Keuken Kampioen Play-Offs volledig open na late goal Sem Steijn

Dinsdag, 24 mei 2022 om 21:50 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:42

Excelsior heeft een zege in het heenduel van de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs uit handen gegeven. De Rotterdammers leken ADO Den Haag door een doelpunt van Marouan Azarkan te verslaan, maar in blessuretijd trok Sem Steijn de stand nog gelijk: 1-1. De return wordt komende zondag om 18.00 uur in Den Haag afgewerkt. De winnaar over twee duels speelt komend seizoen in de Eredivisie.

Bij de thuisploeg keerde Azarkan weer terug in de basis. De aanvaller viel in het heenduel met Heracles Almelo na een half uur uit met een blessure en miste de returnwedstrijd tegen de Almeloërs. Aan de kant van ADO was er een plek ingeruimd voor Guillem Rodríguez. De Spanjaard begon als rechtsback aan het duel. Thijs Dallinga namens Excelsior en Thomas Verheydt namens ADO begonnen ook aan de aftrap. Dallinga eindigde het reguliere seizoen met 32 doelpunten als nummer één in de topscorerslijst. Verheydt eindigde op de tweede plek met 30 doelpunten.

Het belang van beide ploegen was voor rust zichtbaar. Er werd voorzichtig gespeeld en de focus lag vooral op het maken van geen fouten. Excelsior nam meer initiatief dan de uitploeg en dat resulteerde in kleine kansen. De thuisploeg ging echter slordig om met de mogelijkheden die zich voordeden. Zo kreeg Mats Wieffer na een kleine twintig minuten spelen een goede schietkans, maar schoot hij hoog over het doel van doelman Hugo Wentges. Dallinga zag zijn schot vijf minuten later via een tegenstander net naast het doel hobbelen en ook Azarkan wist het net van circa tien meter afstand niet te vinden. De aanvaller, nog trefzeker in het eerste duel met Heracles Almelo, schoot op de rand van het strafschopgebied in kansrijke positie hoog over.

In de eerste helft ontbrak het met name bij ADO aan creativiteit. Enkele minuten na rust was het direct raak voor Excelsior. Invaller Couhaib Driouech, bezig aan een uitstekende Keuken Kampioen Play-Offs met een doelpunt tegen zowel Roda JC als Heracles, bewees ook vandaag weer zijn waarde voor de Rotterdamse formatie. De aanvaller gaf vanaf de linkerkant gevaarlijk voor, en zag de bal aan alles en iedereen voorbij gaan. Azarkan was bij de tweede paal het meest attent en kon in een leeg doel eenvoudigerwijs binnentikken: 1-0.

Na de treffer brak er een impasse aan, maar die werd in de slotfase nog doorbroken. De druk van ADO op het vijandige doel nam toe in de slotfase, en die aanvalslust leverde in blessuretijd de gelijkmaker op. Op de rand van het zestienmetergebied verlengde Verheydt een hoge bal met het hoofd richting Steijn, die vervolgens op koelbloedige wijze afrondde: 1-1.