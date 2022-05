‘Hier zit een luchtje aan’: nederlaag van 37-1 (!) zet KNVB aan het werk

Zondag, 22 mei 2022 om 12:23 • Tom Rofekamp

Een bizar scenario heeft zich voorgedaan in de vierde klasse van het Nederlandse amateurvoetbal. MSV'71 leek op titelkoers te liggen door een flink beter doelsaldo te hebben dan directe concurrent SV Houtwijk, dat zaterdag op bezoek ging bij laagvlieger HMSH. Aan het eind van die wedstrijd stond er echter een 1-37 eindstand op het scorebord. Bestuurder van MSV'71 Martin van Zweden gelooft niet dat de uitslag compleet koosjer is en wil dat de zaak voorgelegd wordt aan de KNVB.

MSV'71 - dat zaterdag zelf met 10-0 van OB won - staat net als Houtwijk op 54 punten uit 24 wedstrijden. Door de monsterzege van Houtwijk moeten de Maassluizers echter ineens voorrang verlenen aan de concurrent, met een doelsaldo van +66 ten opzichte van +71. Van Zweden is flabbergasted. "We zijn vrij ontstemd en hebben grote twijfels", zegt de bestuurder in gesprek met De Telegraaf. "HMSH verloor vorige week nog met 17-0. Maar dit betekent dat er om de twee minuten ongeveer een goal is gevallen. Dat is bizar. Zo’n scheidsrechter moet toch ook hebben gedacht: waar ben ik in beland?"

De club is daarom van plan de zaak voor te leggen aan de KNVB, al denkt Van Zweden dat dat weinig zin heeft. "Al heeft de keeper daar de hele wedstrijd naast de goal gestaan of zich opgetrokken aan de lat, dan zal het misschien nóg de vraag zijn of hij dit mag doen. Maar het gaat wel ergens om, want ook wij willen dolgraag promoveren naar de derde klasse. We weten dat de KNVB fair-play hoog in het vaandel heeft staan. Dit voelt als een 'Spanje-Malta-scenario'."

Van Zweden verwijst daarmee naar de EK-kwalificatiewedstrijd van december 1983, toen Spanje elf doelpunten nodig had om het Nederlands elftal van het Europese eindtoernooi af te houden. Wonderwel werd Malta met elf doelpunten verschil verslagen, waardoor Oranje gedwongen was het EK vanaf de bank te volgen. Voormalig president van de Maltese voetbalbond George Abela - die later premier van het land wordt - voelde zich gekleineerd en stelde een onderzoek in. Daarin werd matchfixing echter niet bewezen geacht, maar werd er wel een grote hoeveelheid 'amateurisme' vastgesteld bij het Maltese nationale team.