Atalanta wrijft Gasperini mislukte jacht op Europees ticket niet aan

Zondag, 22 mei 2022 om 11:07 • Rian Rosendaal

Gian Piero Gasperini zou het logisch vinden als Atalanta de samenwerking niet verlengt, nu de club voor het eerst sinds zijn aanstelling in 2016 naast Europees voetbal grijpt. De clubleiding van de nummer acht in de Serie A wil echter niets weten van een tussentijds vertrek van Gasperini. Door de nederlaag tegen Empoli (0-1) van zaterdag is Atalanta volgend seizoen niet op het Europese toneel te bewonderen.

"Als het bestuur wil dat onze wegen scheiden, dan zal ik dat zonder morren accepteren", liet Gasperini na afloop van de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen in duidelijke bewoordingen weten in gesprek met DAZN. "De wedstrijd tegen Empoli staat symbool voor onze tweede seizoenshelft. We creëren wel veel maar maken onze kansen niet af." Atalanta, met basisplaatsen voor Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners, verloor tegen Empoli door een treffer in de 79ste minuut.

Directeur Luca Percassi toonde zich zaterdagavond onverbiddelijk over Gasperini, die bij Atalanta vastligt tot na afloop van het seizoen 2023/24. "Het is honderd procent zeker dat we doorgaan met Gasperini. Wij doen de dingen op een eenvoudige manier en we onthouden het motto waar mijn vader (Antonio Percassi, die de club kocht in 2010, red.) altijd naar streeft in aanloop naar een nieuw seizoen: eerst veertig punten behalen voor lijfsbehoud, en daarna is alles mogelijk", aldus de bestuurder van Atalanta.

Gasperini behaalde in zijn eerste seizoen bij Atalanta de vierde plaats, wat goed was voor een ticket voor de Europa League. Het grootste succes in Europees verband kwam in het seizoen 2019/20, toen de kwartfinale in de Champions League werd bereikt. Door de 0-1 nederlaag tegen Empoli, en de 2-0 overwinning van Fiorentina op Juventus, eindigt men het seizoen als achtste en dus zonder Europees ticket. Fiorentina mag zich als nummer zeven opmaken voor de Conference League.