Heracles verliest opnieuw en degradeert na zeventien jaar uit Eredivisie

Zaterdag, 21 mei 2022 om 21:45 • Shane Jebbink • Laatste update: 21:55

Heracles Almelo is ook in het eigen Erve Asito onderuit gegaan tegen Excelsior, waardoor degradatie uit de Eredivisie na zeventien jaar nu echt een feit is. Even leek het geloof in een ‘remontada’ van Heracles te groeien toen Bakis de ploeg op voorsprong kopte, maar doelpunten van Wieffer en Thijs Dallinga maakte korte metten met de hoop van de Almeloërs: 1-2. Zo kon René Kolmschot niet voor het gewenste schokeffect zorgen en gaat Heracles voor het eerst sinds het seizoen 2004/05 op het tweede niveau van Nederland acteren. Excelsior pakt door de overwinning in een week tijd het tweede finaleticket van de Keuken Kampioen Play-Offs, waarin het uit zal komen ADO Den Haag. .

Na een dik kwartier zorgde Heracles voor het eerste hachelijke moment voor het doel van Excelsior. Luca de la Torre dribbelde in het strafschopgebied en kreeg de bal voor, maar niemand van zijn ploeg kon tegen het leer aanlopen. Aan de andere kant bereikte een voorzet van Julian Baas ploeggenoot Reuven Niemeijer, maar de hoek om uit te halen werd te lastig voor de aanvaller. Even later tikte Stijn van Gassel een mislukte voorzet van Bilal Basacikoglu maar net naast. Een vrije trap van diezelfde Basacikoglu brak de ban voor Heracles. De vleugelaanvaller bracht de bal in het strafschopgebied van Excelsior, waarna zijn landgenoot Sinan Bakis de bal in de rechterhoek binnenkopte.

Excelsior leek wakker geschud door het doelpunt en begon zelf ook wat meer de aanval te zoeken. Dit resulteerde snel in een goede kans voor Kenzo Goudmijn na een uitstekende pass van Niemeijer, maar de aanvallende middenvelder schoof de bal via de buitenkant van de paal naast. Niemeijer probeerde het vijf minuten voor rust zelf met een afstandsschot, echter vloog zijn poging net naast het doel van Koen Bucker. De ploegen waren pas net de kleedkamer uit voor de tweede helft toen Excelsior een enorme dreun uitdeelde aan Heracles door de stand gelijk te trekken. Goudmijn bereikte met de buitenkant van zijn schoen Baas, die op zijn beurt de bal inleverde bij Dallinga. De topscorer van de Keuken Kampioen Divisie kapte eenn keer en schoot daarna onberispelijk binnen: 1-1.

Na dik een uur spelen maakte Excelsior aan alle hoop van Heacles een einde. Een vrije trap van Baas werd binnengekopt door Mats Wieffer, die zijn directe tegenstander Navajo Bakboord aftroefde. Tranen begonnen te vloeien op de tribune van Erve Asito, aangezien degradatie afwenden een schier onmogelijk taak was geworden met de nieuwe treffer van de bezoekers uit Rotterdam. Giacomo Quagliata probeerde het nog met een schot in de korte hoek, maar Van Gassel bleek attent. Excelsior maakte de misère voor de thuisploeg tien minuten voor het laatste fluitsignaal compleet, door een doelpunt van invaller Nikolas Agrafiotis. De Griek rondde goed af nadat hij de bal ontving van de eveneens ingevallen Couhaib Driouech.