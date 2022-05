‘Slapend’ Ajax dreigt mis te grijpen: ‘Er wordt nu gesproken met grote clubs’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 18:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:08

Het lijkt er op dit moment niet op dat Owen Wijndal naar Ajax verkast, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben hun interesse weliswaar kenbaar gemaakt aan de 22-jarige linksback van AZ, maar pakken volgens de Ajax-volger niet door. "Ajax dreigt door een beetje te slapen naast Owen Wijndal te grijpen", aldus Verweij.

Vorige week bracht de journalist in dezelfde podcast nog het nieuws dat Wijndal voor tien miljoen euro mag vertrekken uit Alkmaar. Dat lijkt geen onoverkomelijk bedrag voor Ajax, dat afscheid wil nemen van Nicolás Tagliafico en in dat geval waarschijnlijk een nieuwe linksback zal aantrekken. Voorlopig maakt Ajax geen haast met Wijndal. "Ajax geeft niet thuis en is nogal passief", zegt Verweij. "Die jongen wil heel graag naar Ajax en heeft ook bij zijn management aangegeven hoe dat te realiseren is."

Die passiviteit kan Ajax duur komen te staan. "Inmiddels wordt er gesproken met grote buitenlandse clubs. Als Ajax zo doorgaat, grijpt de club ernaast", aldus Verweij, die dan ook concludeert dat H2 (technisch directeurs Gerry Hamstra en zijn assistent Klaas-Jan Huntelaar) 'toch niet alles goed doet', of dat er intern bij Ajax twijfels zijn. "Een lid van de raad van commissarissen of wie dan ook is misschien nog niet helemaal overtuigd, want het contact naar Wijndal toe is nogal passief."

Verweij zegt te weten met welke clubs Wijndal contact heeft, maar geeft dat niet prijs. "Het gaat om een club uit een grote competitie", aldus Verweij, die van zijn collega Valentijn Driessen enigszins cynisch te horen krijgt: "Tja, Union Berlin is ook uit een grote competitie." Verweij licht daarop nog een tipje van de sluier op: "Een Champions League-deelnemer." Wijndal ligt overigens nog twee jaar vast bij AZ.