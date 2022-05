Kluivert onder de indruk van Ajacied: ‘Zo zien we het graag in Amsterdam’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:31

Patrick Kluivert en Kiki Musampa hebben het afgelopen seizoen genoten van Antony. Kluivert kijkt er niet vreemd van op indien de vleugelaanvaller van Ajax komende zomer een transfer naar de Europese top maakt, terwijl Musampa zag hoe het de Amsterdammers aan creativiteit ontbrak, nadat Antony begin april een enkelblessure opliep.

“Als je kijkt naar individuele klasse, ben ik een groot fan van Antony”, zegt Kluivert tegenover Voetbal International. “Dat is een echte Ajax-aanvaller. Zijn baltechniek, de snelheid, de brutaliteit in zijn vaak beslissende acties: zo zien we het graag in Amsterdam. De oud-voetballer van onder meer Ajax en Barcelona stelt dat het een genot moet zijn om met een creatieve speler als Antony samen te spelen. “Want je kunt hem in elke situatie aanspelen. Of er nou twee of drie man in zijn rug staan, hij eist de bal op en is meteen dreigend. Hij zal zich nooit verschuilen. Ik denk dat het niet lang zal duren voordat Antony de stap naar een buitenlandse topclub gaat maken.”

Ajax toonde dit seizoen twee gezichten. Waar de landskampioen tijdens de eerste seizoen wekelijks met ruime cijfers zijn competitiewedstrijden won, werden de zeges na de winterstop met grootste moeite over de streep getrokken. “De wisselvalligheid van Ajax dit seizoen had volgens mij te maken met de breedte van de selectie”, zegt Musampa. “Er zat niet genoeg body op de bank, terwijl er behoorlijk wat blessures zijn geweest. Als een vaste basisspeler wegviel, merkte je dat meteen aan het spel.”

Volgens Musampa ontbrak het Ajax aan creativiteit en de individuele klasse in de laatste fase van het aanvalsspel na de blessure van Antony in april. “Je hebt dat nodig om kansen te creëren en het verschil te maken. Dat maakte Ajax kwetsbaar, ook tegen tegenstanders met minder kwaliteit.” Voor de oud-voetballer is de rechtsbuiten van Ajax de de speler van het seizoen. “Ik houd van de bravoure in zijn spel. Hij wil niet alleen winnen, maar óók het publiek entertainen.”