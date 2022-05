Slot raakt geïmponeerd door eigen speler: ‘Het zag er inderdaad goed uit’

Donderdag, 19 mei 2022 om 20:08 • Shane Jebbink • Laatste update: 20:12

Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow op tijd hersteld is van zijn voetblessure om te starten in de Conference League-finale tegen AS Roma. De 24-jarige doelman van Feyenoord deed al twee volledige groepstrainingen mee tijdens het trainingskamp dat de Rotterdammers beleggen in het Portugese Lagos, wat Slot tot tevredenheid stemt. De oefenmeester bespreekt de kansen voor het meespelen van Bijlow op de persconferentie na de trainingssessie op donderdag.

“Het zag er inderdaad goed uit”, bevestigt de trainer van Feyenoord. “Maar bij Justin ziet het er altijd goed uit als hij fit is, want hij is niet voor niets de beste keeper of een van de beste keepers van Nederland. Het gaat er nu om dat hij echt fit blijft. Hopelijk krijgt hij geen terugval nu hij aan het einde van zijn revalidatie is.” Of bij gebleken fitheid Bijlow ook wordt opgesteld in Tirana, wil Slot nog niet met zekerheid zeggen. “In principe is Bijlow onze eerste man, mits hij fit is. En als hij dat is, moeten we samen de keuze maken.”

Slot benadrukt dat het een aparte situatie is dat het meespelen van de doelman van Feyenoord überhaupt wordt besproken. “Voor een voetballer was een gebrek aan ritme en inhoud misschien een probleem geweest”, geeft hij toe. “Maar we hebben het nu over een doelman. Dat is voor een keeper anders dan voor een veldspeler. Bij een veldspeler had dit scenario waar we nu over praten nooit gekund. Daarnaast hebben grote talenten vaak niet heel veel nodig om weer op niveau te komen.”

In Portugal probeert Slot zijn team zo goed mogelijk voor te bereiden tegen het AS Roma van José Mourinho. “Marino Pusic (assistent van Slot red.) heeft de groep beelden van AS Roma laten zien. Op basis daarvan zijn we gaan trainen. We moeten nu kijken waar we ze pijn kunnen doen. Ze spelen na de winterstop met vijf verdedigers. Ik heb veel wedstrijden van ze gezien waarin ze tegen ploegen met drie aanvallers speelden. Daar heb ik wel een beeld aan overgehouden”, besluit Slot.