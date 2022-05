Feyenoord reist met 26 spelers af naar Lagos; ook Bijlow mee

Woensdag, 18 mei 2022 om 13:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Feyenoord reist met een selectie van 26 spelers af naar Lagos. De Rotterdammers bereiden zich met een trainingskamp in Portugal voor op de Conference League-finale tegen AS Roma op woensdag 25 mei. Ook Justin Bijlow behoort tot de selectie van trainer Arne Slot.

Tyrell Malacia, Gernot Trauner en Reiss Nelson ontbraken zondag tijdens het laatste Eredivisie-duel van het seizoen tegen FC Twente (1-2 verlies) nog uit voorzorg in de selectie van Slot. Het drietal vliegt echter gewoon mee met de selectie naar Lagos, zo valt op de clubwebsite van Feyenoord te lezen. Feyenoord heeft nog altijd de hoop in Tirana te kunnen beschikken over Justin Bijlow.

De sluitpost heeft nog zeven dagen om zich klaar te stomen voor de Conference League-finale. De doelman liep begin maart in de thuiswedstrijd in de achtste finale van de Conference league tegen Partizan Belgrado een voetblessure op. Feyenoord meldde een week later dat Bijlow onder het mes moest en het seizoen erop zat voor de 24-jarige sluitpost. Nu blijkt dat er toch nog een sprankje hoop gloort voor de Rotterdammers om hun eerste doelman erbij te hebben in Tirana. Bijlow trainde volgens het twitter-kanaal Feyenoord Youth Watcher dinsdagmorgen weer buiten, en kon daarbij ook weer volledig gebruik kon maken van zijn herstellende voet.

Volledige selectie Feyenoord:

Doel: Justin Bijlow, Ofir Marciano, Valentin Cojocaru, Tein Troost en Devin Remie

Verdediging: Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Philippe Sandler, Gernot Trauner, Ramon Hendriks en Denzel Hall

Middenveld: Guus Til, Jens Toornstra, Jorrit Hendrix, Orkun Kökcü, Fredrik Aursnes, Cole Bassett en Patrik Wålemark

Aanval: Luis Sinisterra, Cyriel Dessers, Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen, Reiss Nelson en Nesto Groen