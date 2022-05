Klopp schoffeert UEFA om ‘een van de meest belachelijke ideeën in het voetbal’

Vrijdag, 13 mei 2022 om 17:48 • Shane Jebbink • Laatste update: 18:22

Jürgen Klopp haalt vernietigend uit naar de UEFA in de persconferentie in aanloop naar de FA Cup-finale tegen Chelsea. De manager van Liverpool geeft aan contact te hebben gehad met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin over de kaartverdeling van de Champions League-finale. Daarnaast laat Klopp zich uiterst negatief uit over de Nations League, die hij ‘een van de meest belachelijke ideeën in de voetbalwereld’ noemt.

Klopp sprak vorige week al schande over het feit dat zowel Liverpool als Real Madrid maar 20.000 tickets toegewezen krijgt voor de Champions League-finale, terwijl het Stade de France - waar de eindstrijd zal plaatsvinden - een capaciteit heeft van ruim 80.000 zitplekken. “Als het stadion over 75.000 plekken beschikt (in werkelijkheid 80.000 red.) en Real Madrid en wij slechts 20.000 tickets krijgen, dan vraag ik mij af waar de overige 35.000 tickets heen gaan”, nam de Duitser geen blad voor de mond. Klopp riep mensen op om ook zonder ticket naar Parijs af te reizen. “Ik denk dat Parijs groot genoeg is om fans te huisvesten die ook zonder tickets afreizen. Ik wil alle supporters die ons volgen bedanken, jullie maken het een speciale aangelegenheid.”

Op het perspraatje voor het treffen met Chelsea reageert Klopp op zijn eerdere uitspraken. “Ik heb Aleksander Ceferin niet gesproken, maar hij heeft me een bericht gestuurd”, begint de oefenmeester. “Ik had aangegeven dat er meer tickets naar de fans zouden moeten gaan, waarop hij hetzelfde antwoord gaf als dat hij publiekelijk deed. Hij gaf aan dat 93 procent van het geld dat de Champions League genereert naar de clubs gaat, waardoor de UEFA zich op een andere manier van inkomsten moet verzekeren.”

De verdeling van de finaletickets is echter niet het enige probleem waar Klopp mee zit. “De reden waarom ik niet blij ben met de UEFA is het bestaan van de Nations League”, vertelt Klopp geïrriteerd. “Ik denk nog steeds dat het een van de meest belachelijke ideeën in de voetbalwereld is. We hebben nu een seizoen waarin spelers makkelijk meer dan zeventig wedstrijden spelen. Dat is echt gestoord. Daarom zou ik nog liever willen dat de UEFA meer geld uit de Champions League-finale haalt en de Nations League helemaal schrapt.”