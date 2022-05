130 miljoen euro in één jaar: bestbetaalde sporter komt weer uit voetbal

Donderdag, 12 mei 2022 om 23:55 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 00:09

Lionel Messi heeft de eerste plek heroverd op de lijst van bestbetaalde sporters ter wereld, zo blijkt uit cijfers die Forbes bekendmaakt. MMA-vechter Connor McGregor moet zijn troon volgens het Amerikaanse zakenblad afstaan aan de ster van Paris Saint-Germain, met een jaarinkomen van 130 miljoen euro nu de bestbetaalde sporter. Cristiano Ronaldo voltooit achter de basketballer LeBron James (121,2 miljoen euro) de top drie met een inkomen van 115 miljoen euro. Neymar verdiende het afgelopen jaar twintig miljoen euro minder dan de Portugees en is in de lijst terug te vinden op de vierde plek. McGregor duikelt binnen een jaar vanaf plek één uit de top tien.

Forbes komt jaarlijks met een top 100 van de bestbetaalde sporters op aarde, waarvan nu de eerste tien bekend zijn. Daarbij gaat het om het totaal gegenereerde inkomen in een jaar, dus salarissen inclusief bonussen en inkomsten uit commerciële activiteiten. Messi mocht zich tot 2021 vier jaar lang de nummer één van de lijst noemen, maar werd vorig jaar ingehaald door zowel tennisser Roger Federer als door Ronaldo.

Top 10 bestbetaalde sporters (Forbes)

Sporter Sport / club Inkomen 1. Lionel Messi Voetbal / Paris Saint-Germain 130 miljoen euro 2. LeBron James Basketbal / LA Lakers 121,2 miljoen euro 3. Cristiano Ronaldo Voetbal / Manchester United 115 miljoen euro 4. Neymar Voetbal / Paris Saint-Germain 95 miljoen euro 5. Stephen Curry Basketbal / Golden State Warriors 92,8 miljoen euro 6. Kevin Durant Basketbal / Brooklyn Nets 92,1 miljoen euro 7. Roger Federer Tennis 90,7 miljoen euro 8. Canelo Álvarez Boksen 90 miljoen euro 9. Tom Brady American Football / Tampa Bay Buccaneers 83,9 miljoen euro 10. Giannis Antetokounmpo Basketbal / Milwaukee Bucks 80,9 miljoen euro

De herovering van de nummer één-positie door Messi komt volgens het Amerikaanse blad door de nieuwe deals die de linkspoot heeft gesloten. De steraanvaller tekende eind maart een deal met het cryptobedrijf Socios, dat liefst twintig miljoen euro overmaakte aan Messi. Verder werd de voormalig speler van Barcelona in juni van het vorige jaar de eerste sporter ooit die een samenwerking aanging met restaurantketen Hard Rock, dat een speciale Messi-burger op de markt bracht. De aanvaller heeft daarnaast onder meer een lucratieve samenwerking met Adidas, Budweiser en Pepsi lopen.

Met Ronaldo op plek drie en Neymar op plek vier staan er drie voetballers in de top tien. De sterspeler van Manchester United haalt een groot deel van zijn inkomsten uit zijn enorme bereik op sociale media. De Portugees heeft 690 miljoen onlinevolgers en kan volgens Hopper HQ, dat sociale media-gebruikers helpt om hun online posts te ontwikkelen, per gesponsorde Instagram-post ruim 1,35 miljoen euro vragen. Neymar werkt samen met Puma en Red Bull, en is te zien in de Netflix-documentaire Neymar: The Perfect Chaos. Verder staan er vier basketballers uit de NBA, één American Footballer uit de NFL, één tennisser en één bokser in de lijst.