‘Luis Sinisterra kan voor maximaal 25 miljoen de Champions League in’

Donderdag, 12 mei 2022 om 13:57 • Shane Jebbink • Laatste update: 14:02

Luis Sinisterra staat volgens Kicker in de belangstelling van Bayer Leverkusen. De vleugelaanvaller beleeft een ijzersterk seizoen bij Feyenoord en zou nu ook bij de technische leiding van de Duitsers zijn opgevallen. Leverkusen zou een bedrag van maximaal 25 miljoen euro overhebben voor Sinisterra, maar wil zich pas na het seizoen eventueel melden in Rotterdam.

Sinisterra werd in de zomer van 2018 voor circa twee miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Waar zijn productie in zijn eerste twee seizoenen mede door een ernstige kruisbandblessure wat tegenviel, betekent het huidige seizoen de definitieve doorbraak van Sinisterra. De Colombiaan is in bloedvorm en was dit seizoen al goed voor 23 doelpunten en 13 assists in het shirt van de club uit Rotterdam-Zuid.

Het contract van Sinisterra bij Feyenoord loopt na dit seizoen nog twee jaar door, wat de noodzaak om tot verkoop over te gaan voor de club niet groot maakt. Feyenoord zal hopen dat het tot een biedingsoorlog komt tussen verschillende geïnteresseerde partijen, waar dus ook Leverkusen onder valt. Die Werkself eindigt ongeacht de resultaten op de laatste speeldag in de Bundesliga op de derde plek, waarmee plaatsing voor de Champions League is veiliggesteld.

Om zowel in Duitsland als in Europees verband te strijden voor goede resultaten wil de club zich versterken. De club uit Leverkusen heeft tussen de 20 en 25 miljoen euro over voor de aanvaller, maar wil wel wachten tot na het seizoensslot voordat wordt aangeklopt bij Feyenoord. Eerder werd Sinisterra door L’Équipe gelinkt aan Lille OSC en OGC Nice, terwijl Corriere dello Sport Napoli noemde als mogelijke bestemming voor de vijfvoudig international.

Met een transfersom van 20 tot 25 miljoen euro zou Sinisterra de duurste speler ooit worden van Feyenoord. Dirk Kuyt heeft het record al zestien jaar in handen, nadat hij in 2006 voor 18 miljoen euro vertrok naar Liverpool. Rick Karsdorp (voor 16 miljoen euro naar AS Roma), Terence Kongolo (15 miljoen naar AS Monaco), Jordy Clasie (15 miljoen naar Southampton) en Royston Drenthe (14 miljoen naar Real Madrid) completeren de top vijf uitgaande recordtransfers.