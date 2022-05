Alfred Schreuder kan niets met Ajax-geruchten: ‘Wat moet ik daarmee?’

Alfred Schreuder wil niet al te veel kwijt over de mogelijke overstap naar Ajax, zo blijkt uit een interview dat de trainer van Club Brugge woensdagavond gaf na de 1-0 overwinning op Royale Union Saint-Gilloise. De Telegraaf meldde kort na de 5-0 overwinning van kampioen Ajax op sc Heerenveen dat Schreuder op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt over een contract voor de aankomende twee seizoenen.

"Daar heb ik geen antwoord op", antwoordde Schreuder toen hem door Eleven Sports werd gevraagd naar wat er waar is van het nieuws over een deal met Ajax. "Ik houd me volledig met Club Brugge bezig. Want dat is mijn doel, daar ben ik ook voor aangesteld. Met de geruchten kan ik nu verder niets." De interviewer bleef aandringen, maar de Brugge-coach bleef bij zijn standpunt. "Nogmaals, ik wil alleen maar met Club Brugge bezig zijn. En die geruchten… Wat moet ik daarmee? Wat er in de toekomst gebeurt, dat weten we niet."

Schreuder ging daarna kort in op de 36ste landstitel van Ajax, mogelijk per ingang van komend seizoen zijn nieuwe werkgever. "Dat Ajax woensdag kampioen geworden is? Ik heb het gehoord. Dat is hartstikke leuk voor ze", zei de winnende trainer met een glimlach. De Telegraaf meldde op basis van enkele bronnen rond Ajax dat Schreuder en diens zaakwaarnemer Milos Malenovic akkoord zijn met een tweejarig contract, met een eenzijdige optie van de club om er een derde jaar aan vast te plakken.

De keuzeheer van Brugge was al enige tijd de topkandidaat in de Johan Cruijff ArenA en alle betrokken partijen werken nu hard aan het rond maken van het papierwerk rondom het contract. Schreuder werkte als assistent-trainer als eens bij Ajax en maakte er nooit een geheim van dat hij ooit wilde terugkeren bij de 36-voudig kampioen van Nederland. De 49-jarige coach liet een gelimiteerde transfersom opnemen in zijn contract in Brugge, waardoor hij voor 1,5 miljoen euro de overstap kan maken naar Ajax.