Sandler spreekt zich na debuut uit over toekomst bij Feyenoord

Maandag, 9 mei 2022 om 09:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Philippe Sandler heeft zijn eerste minuten in het shirt van Feyenoord te pakken. De centrumverdediger werd zondagmiddag in de topper tegen PSV (2-2) een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht bij een 0-2 achterstand en zag zijn elftal in extremis een punt aan het duel overhouden. Het waren de eerste speelminuten voor Sandler sinds eind september, toen hij met Troyes op bezoek ging bij het Olympique Lyon van Peter Bosz. Na het duel met PSV sprak Sandler zich uit over zijn toekomst bij Feyenoord. De verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd met een optie voor twee extra jaren.

Bekijk hier de persconferentie met Arne Slot en Philippe Sandler.

"We hebben een mooi punt behaald", blikt Sandler tijdens de persconferentie terug op de clash met PSV. De Rotterdammers werden in de eerste helft weggevaagd door een magistrale Cody Gakpo, maar sleepten dankzij twee treffers van Cyriel Dessers alsnog een punt uit het vuur. De spits maakte zijn honderdste doelpunt in het betaalde voetbal. "Als je met 0-2 invalt probeer je in aanvallend opzicht je team te helpen", aldus Sandler. "De eerste helft ging niet zoals we wilden. Normaal zien we er wel iets frisser uit. Ik denk dat wij een hele fitte selectie hebben. Met de wilskracht hebben we alsnog een goed resultaat behaald."

Sandler kreeg in de slotfase een goede mogelijkheid om zijn debuut op te luisteren met een treffer, maar zag zijn kopbal niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Volgens de verdediger beleefde Feyenoord een hectische week met op donderdag het bereiken van de finale van de Conference League ten koste van Olympique Marseille. "Ik heb zelf nog nooit zo'n sfeer meegemaakt, van beide teams. Dat was prachtig om mee te maken", doelt Sandler op de ambiance in het Stade Vélodrome. Op 25 mei neemt Feyenoord het in de eindstrijd op tegen het AS Roma van José Mourinho.

Of Sandler ook in die wedstrijd speelminuten krijgt hangt onder meer af van zijn reactie op het duel met PSV. "Ik zal liegen als ik zou zeggen dat het makkelijk was", zegt hij over zijn zeven maanden durende revalidatie. "Ik ben onwijs goed ontvangen door iedereen bij Feyenoord. Wat mij betreft blijf ik, ja. Maar ik moet nog horen of dat ook gebeurt. Ik heb het heel erg naar mijn zin en dat heeft enorm geholpen bij mijn herstel. Of het herstel te lang heeft geduurd weet ik niet, daar ben ik niet mee bezig. Ik probeer zoveel mogelijk mee te trainen en het is mooi dat ik nu mijn debuut heb mogen maken."