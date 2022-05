Van Dijk krijgt groot compliment: ‘Hij is de beste centrumverdediger ooit'

Dinsdag, 3 mei 2022 om 20:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:26

Virgil van Dijk heeft in aanloop naar de returnwedstrijd tegen Villarreal in de halve finale van de Champions League een groot compliment gekregen. Volgens Michael Owen is de dertigjarige Nederlander de beste verdediger aller tijden is. "Hij is groter dan iedereen, hij is sterker dan iedereen, hij is sneller dan iedereen", aldus Owen.

Van Dijk heeft veel lof geoogst sinds hij in 2018 voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar Anfield verhuisde. Dit seizoen is de 46-voudig international van Oranje weer vaste basisskracht bij the Reds, nadat hij een groot deel van het seizoen 2020/21-campagne miste vanwege een kruisbandblessure. Rio Ferdinand noemt Van Dijk als analist bij BT Sports de beste verdediger van dit moment, maar daarmee wordt de Nederlander volgens Owen zelfs nog tekort gedaan: “Hij is de beste verdediger aller tijden”, stelt de voormalig profvoetballer van onder meer Liverpool en Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij is groter dan iedereen, hij is sterker dan iedereen, hij is sneller dan iedereen”', zo luidde de lofzang van Owen. “Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hoe kan je beter zijn dan Virgil?” Vlaar heeft bij RTL 7 tijdens de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Villarreal en Liverpool eveneens mooie woorden over voor Van Dijk. “Het is sowieso knap hoe hij terug is gekomen na zijn zware blessure”, zegt Vlaar. “Hij stond er echt meteen weer. Misschien dat hij in het begin wat schoonheidsfoutjes maakte, en dat heeft ook wel met ritme te maken.”

“Maar hij is zó overtuigend in de duels. Soms zie je hem duels ingaan en denk je: hé, het lijkt wel alsof hij er maar half ingaat, maar hij doet alles zo berekenend en bewust”, vervolgt Vlaar. “Hij wil ook altijd nog het balbezit behouden. Dat is echt geweldig. Ook met zijn snelheid kan hij nog heel veel herstellen. Het is een fantastische leider voor iedere ploeg: zowel voor Liverpool als voor het Nederlands elftal.” Kuyt sluit zich volledig aan bij zijn collega. “In het begin na zijn blessure speelde Virgil maar een keer. Op een gegeven moment ging hij twee keer in de week spelen, maar nu is het alsof hij nooit meer is weggeweest.”