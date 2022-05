Vandaag Inside keert mogelijk terug mét Johan Derksen

Dinsdag, 3 mei 2022 om 18:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:30

De dagelijkse talkshow Vandaag Inside keert mogelijk terug op SBS6, zo meldt het Algemeen Dagblad. De televisiezender bekijkt of het mogelijk is om alsnog een doorstart te maken, waarbij ook Johan Derksen terugkeert.

Volgens het Algemeen Dagblad is het nog niet duidelijk in welke vorm en wanneer Vandaag Inside terugkeert op de televisie. Vrijdag maakte Talpa Network juist nog in een persbericht bekend er een einde zou komen aan de dagelijkse talkshow. Aanleiding was de ophef die is ontstaan over de uitspraken van Derksen. De 73-jarige analyticus kwam vorige week in opspraak nadat hij dinsdag 26 april in het praatprogramma erkende zich in het verleden schuldig te hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Op de plek van Vandaag Inside werd de vrijdag erop een aflevering van Het Roer Om uitgezonden.

"Wat mij een beetje tegenstaat: we moeten van de directie onze oprechte excuses maken, en dan gaan zij bepalen hoe het verder gaat. Dan denk ik: we zitten hier een examen excuses maken te doen... lik mijn reet", zei Derksen donderdagavond in Vandaag Inside, om daar enkele minuten later aan toe te voegen: “Krijg het lazarus met je excuses, ik stop ermee. Als je 20 jaar voor een radiostation werkt en je doet 600 Schouwburgen, en je glijdt één keer uit en je wordt meteen geliquideerd. Ik ben overal ontslagen. Er is in Nederland geen plaats meer voor Johan Derksen. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik naar Grolloo ga en jullie mij hier niet zien.”

"De directie heeft ons in een positie gemanoeuvreerd, van: 'Jullie moeten je excuses aanbieden en daarna gaan we kijken wat we gaan beslissen’. Nou, die beslissing neem ik daarvoor”, vervolgde Derksen, die donderdagavond in de uitzending aangaf dat hij niet wilde dat Genee en Van der Gijp solidair zouden zijn en stelde vervolgens voor dat het tweetal op zoek ging naar een vervanger. Hier zagen de overige twee vaste tafelgasten echter niets in, waarmee zij het einde van de dagelijkse talkshow leken in te luiden.

In het persbericht van Talpa lieten Wilfred Genee en René van der Gijp weten dat Wilfred Genee weten dat zij onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten, waarmee ze ruimte lieten voor een doorstart. Het Algemeen Dagblad weet dat de gesprekken hierover inmiddels plaatsvinden.

Door de ontstane ophef kwam er onder meer een storm aan kritiek, sponsoren die de stekker uit de samenwerking trokken en een tafelgast die weigerde nog langer aan te schuiven in het programma. De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het Openbaar Ministerie besloot bovendien een opsporingsonderzoek in te stellen. Dinsdag leek Derksen te vertellen dat hij in zijn jongere jaren een vrouw heeft gepenetreerd met een kaars, al zei hij woensdag dat er geen sprake was van penetratie. Hij zei dat de kaars 'loodrecht de lucht' in stond en niet in de vagina van de betreffende vrouw. Het incident zou zich hebben voorgedaan toen hij 24 jaar was.

Derksen weigerde zijn excuses te maken. Talpa Network sprak donderdag met het team van het programma en wilde toen niet de stekker eruit trekken. "Het overhaast stoppen van het programma draagt niet bij aan een oplossing", liet men weten aan NU.nl. Derksen zei wel spijt te hebben van zijn gedrag. Talpa reageerde meteen na de uitlatingen door 'ferm afstand' te nemen van de uitspraken van de televisiepersoonlijkheid. Talpa-topman Paul Römer nam vrijdagochtend al een voorschot op het einde van het programma. "Het is in ieder geval het afscheid van Derksen, maar ik weet niet of het het einde is van het programma”, aldus Römer bij NPO Radio 1. "Ik denk dat we altijd in gesprek moeten blijven, maar dit is zijn conclusie. Op een gegeven moment houdt het op. Ik denk niet dat hij nog over te halen is.”

VI Vandaag werd sinds begin dit kalenderjaar van maandag tot en met vrijdag uitgezonden op SBS 6. Daarmee kwam er een eind aan de voorgaande talkshow van het trio: Veronica Inside. In het nieuwe format schoven er vaste gasten aan die geen directe connectie hadden met voetbal. In 2001 was het programma, weliswaar in een andere vorm, voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. Men begon onder de naam Voetbal International, daar het direct gekoppeld was aan het gelijknamige weekblad waar Derksen hoofdredacteur van was. Nadien veranderde de naam van het praatprogramma in RTL Voetbal Insite, Voetbal Insite, Voetbal Inside en Veronica Inside en waren er diverse spin-offs te zien tijdens de EK’s en WK’s.