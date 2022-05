PSV wil sterspeler Gakpo behouden en heeft vijf andere ijzers in het vuur

Maandag, 2 mei 2022 om 10:00 • Laatste update: 10:27

PSV hoopt nog altijd dat Cody Gakpo bij de club blijft, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De vleugelaanvaller beleeft een uitstekend seizoen bij de Eindhovenaren en lijkt aankomende zomer een stap te gaan maken. PSV hoeft echter financieel niet tot verkoop over te gaan, omdat enkele andere spelers van de nummer twee in de Eredivisie in de nadrukkelijke belangstelling staan van andere clubs.

In de wedstrijd tegen WIllem II waren de supporters van PSV vrij duidelijk over hun wens. “Cody moet blijven”, galmde het van de tribunes van het Philips Stadion. Gakpo is dit seizoen met 18 treffers en 15 assists in 43 officiële optredens een van de blikvangers in Eindhoven en zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van verschillende buitenlandse clubs. Met name Arsenal wordt in verband gebracht met de viervoudig international van Oranje.

PSV heeft het prijskaartje van Gakpo bepaald op minstens veertig miljoen euro en kan zich verheugen op een mogelijke uitbraak van een biedingsoorlog tussen de geïnteresseerde partijen. De clubleiding hoopt echter nog altijd op het aanblijven van de aanvaller. Meerdere spelers van PSV zouden namelijk in de belangstelling staan van andere clubs, wat de verkoop van Gakpo financieel minder dringend maakt.

Zo volgen Leicester City en Newcastle United de verrichtingen van Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan moet PSV tussen de 25 en 30 miljoen euro opleveren volgens het Eindhovens Dagblad. Noni Madueke heeft een vergelijkbaar prijskaartje om zijn nek hangen, terwijl ook Philipp Max, Érick Gutiérrez en Mario Götze mogelijk gaan vertrekken uit Eindhoven. Laatstgenoemde heeft een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan met een waarde tussen drie en vier miljoen euro.

Vorige maand schreef De Telegraaf dat PSV aan de 'Memphis Depay-route' denkt voor Gakpo. De smaakmaker zou onder verbeterde voorwaarden kunnen aanblijven. De clubleiding hoopt met Gakpo in de ploeg volgend seizoen de landstitel te pakken; na het WK 2014 slaagde PSV erin om sterspelers Georginio Wijnaldum en Depay nog een jaar te behouden en uiteindelijk kampioen van Nederland te worden. Daarna maakte het duo transfers naar respectievelijk Newcastle United en Manchester United.