Zwaar gehavend PSV doet enige wat het nog kan in titelrace; Willem II vreest

Zondag, 1 mei 2022 om 16:21 • Tom Rofekamp

PSV heeft de titelstrijd zondag springlevend gehouden. Om nog enigszins de druk te houden op koploper Ajax móest er in eigen huis afgerekend worden met laagvlieger Willem II. De ploeg van trainer Roger Schmidt had ondanks vele blessuregevallen geen enkele problemen met de bezoekers: 4-2. Daardoor dicht PSV met nog drie speelronden te gaan het gat met Ajax weer tot vier punten. Nummer zestien Willem II verzuimt op zijn beurt door de nederlaag omhoog te klimmen uit de degradatiezone en zal met argusogen naar nummer vijftien RKC Waalwijk kijken, dat later op de middag nog in actie komt.

Schmidt moest improviseren voor zijn basiself. André Ramalho was niet fit genoeg om te starten en Mario Götze haakte ziek af, terwijl de lijst met afwezigen al uit Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Philipp Mwene en Armando Obispo bestond. Daartegenover stond de terugkeer van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré bij de eerste elf van Schmidt. Het tweetal begon voor het gewonnen uitduel met SC Cambuur (1-2) nog op de reservebank vanwege het kunstgras en het drukke programma van PSV.

Het gewicht van de titelrace leek de Eindhovenaren niet lam te leggen. Na net iets meer dan een minuut voetballen gaf Philipp Max de bal op een presenteerblaadje aan Ritsu Doan, die bij de tweede paal uit de dekking was gelopen. De Japanner leek daarbij buitenspel te staan, maar kon na een VAR-check alsnog juichen: 1-0. Gakpo dacht even later de marge te verdubbelen, alleen zag de aanvoerder bij afwezigheid van Ramalho zijn schot uiteenspatten op de paal.

Halverwege staat @PSV met 3-1 voor tegen Willem II en scoorde het al vroeg. De goal van Ritsu Doan blijft staan ondanks ingrijpen van de VAR.#PSVWIl #deontknoping pic.twitter.com/VUrgXCUgHw — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

Op het halfuur kreeg de alom begeerde aanvaller alsnog zijn doelpunt. Mauro Júnior was meegekomen op rechts en kreeg alle tijd en ruimte om een voorzet richting het zestienmetergebied te lanceren. Gakpo deed een stapje achteruit en mikte het leer via de paal achter een starende Timo Wellenreuther. Willem II was al het gehele duel in geen velden of wegen te bekennen rondom het doel van Yvon Mvogo, maar vond vanuit het niets toch de aansluitingstreffer. Clubtopscorer Ché Nunnely kwam goed voor zijn man bij een voorzet van Leeroy Owusu en tekende voor zijn zesde competitiegoal. Het was de tweede domper in vijf minuten voor PSV: vijf minuten daarvoor was Carlos Vinícius al uitgevallen vanwege een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Toch raakte het team van Schmidt niet van de leg. Drie minuten na de onderbreking sloeg Eran Zahavi toe met een schuiver van dichtbij en bracht de marge weer naar twee. PSV toonde zich echter onoplettend en moest toestaan dat Elton Kabangu de rebound van een kopbal van Nunnely binnengleed. In plaats van dat Willem II doorpakte, hielp Wessel Dammers de opponent in het zadel. Bij een ogenschijnlijk misverstand met Wellenreuther werkte de verdediger de bal in eigen doel: 4-2. Het laatste halfuur viel er weinig enerverends meer te bespeuren voor het publiek in het Philips Stadion en in de eindstand kwam dan ook geen wijziging meer.