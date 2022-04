‘Ten Hag ontdekt ’probleem‘ bij United: Feyenoorder moet oplossing bieden’

Zaterdag, 30 april 2022 om 19:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:03

Erik ten Hag wil Tyrell Malacia meenemen naar Manchester United, zo schrijft de Daily Mirror. De aanstaande oefenmeester van the Red Devils is ontevreden over zijn opties op de backposities in Engeland; Malacia moet daar deels de oplossing voor vormen. Volgens de tabloidkrant zaten er al scouts van United op de tribune tijdens het duel tussen Feyenoord en Olympique Marseille (3-2).

Mike Verweij en Valentijn Driessen onthulden vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat Malacia bij Ajax al lange tijd hoog op het lijstje van Ten Hag stond. Voormalig directeur voetbalzaken van de Amsterdammers Marc Overmars zou voor zijn vertrek nog een poging hebben willen wagen om de linksback los te weken bij de aartsrivaal. Ten Hag wil het naar verluidt bij zijn nieuwe club nogmaals proberen. Volgens the Daily Mirror is Manchester United bereid om twintig miljoen pond (omgerekend 23,8 miljoen euro) neer te tellen voor 'de hongerige, jonge speler' die Malacia is.

Ten Hag is naar verluidt ontevreden over Luke Shaw, huidige eerste keus links achterin bij de nummer zes van de Premier League. Ook Aaron Wan-Bissaka, veelvuldig basisspeler als rechtsachter, kan de Tukker niet bekoren. De Engelsman past naar verluidt niet in de speelstijl van Ten Hag. Noussair Mazraoui zou mede daarom lang op het lijstje hebben gestaan om de gelederen van the Red Devils te versterken. United vreest echter dat het geen kans maakt voor de huidige back van Ajax, daar Bayern München hem een veel aantrekkelijker aanbod heeft gedaan.

Eind maart werd ook al bekend dat Olympique Lyon hengt naar de diensten van Malacia. Volgens het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt zou de club van Peter Bosz een bedrag van twaalf miljoen euro overhebben voor de drievoudig Oranje-international. Afgelopen zomer zag Malacia nog een overgang naar Club Brugge afketsen, waar hij verluidt al een persoonlijk akkoord mee had. De 22-jarige vleugelverdediger kwam sinds zijn debuut voor Feyenoord in december 2017 tot 132 duels voor de club, waarvan 46 in het lopende seizoen. Het contract van de back in Rotterdam loopt nog door tot medio 2024.