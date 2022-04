Guendouzi loopt leeg na nederlaag: ‘Feyenoord was echt niet beter’

Vrijdag, 29 april 2022 om 12:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:30

Mattéo Guendouzi liet na afloop van het verlies van zijn ploeg tegen Feyenoord in de halve finale van de Conference League zijn frustraties de vrije loop. De middenvelder van Olympique Marseille analyseerde de wedstrijd kort na het laatste fluitsignaal en zag fouten ten grondslag liggen aan het verlies Volgens de Fransman was Feyenoord niet beter dan Marseille, 'maar wij hebben het ze makkelijk gemaakt'.

“We maakten te veel individuele fouten, dit was halve finale-onwaardig, Marseille-onwaardig”, zei de huurling van Arsenal tegenover de Franse televisiezender M6. “We wisten dat het een elftal was dat hoog druk zet en met veel intensiteit speelt, maar we zagen ook dat ze moe werden na een uur spelen. Helaas konden we niet terugkomen. Ze waren niet beter dan wij, wij hebben het ze makkelijk gemaakt”

Marseille-trainer Sampaoli erkende dat zijn ploeg moeite had met een dominant Feyenoord. “We kwamen snel onder druk te staan door Feyenoord. Ze waren daar heel volhardend in. We hadden al verwacht dat ze zo zouden spelen, maar toch hadden we er geen antwoord op. De openingsfase werd gedicteerd door Feyenoord. Na een tijd konden we de controle terugvinden, maar verliezen we vandaag alsnog door een persoonlijke fout”, analyseerde de oefenmeester.

De 62-jarige Argentijn denkt wel te weten hoe de fouten ontstonden. “Ik denk dat er veel factoren zijn. De context, de druk en verschillende moeilijke situaties. In dit soort competities is er echter geen ruimte voor fouten. Het was moeilijk om in ons eigen spel te komen vandaag. Dat zorgde voor frustratie, toen hebben we fouten gemaakt. We moeten hier van leren en de lessen toepassen op de terugwedstrijd”, voegde de coach van Marseille toe.

Ondanks het verlies in Rotterdam ziet Sampaoli Marseille doorstoten naar de finale in Tirana. “We hadden een aantal kansen om gelijk te maken, ik vond dat we in de tweede helft de betere ploeg waren. Als we zo spelen volgende week in Stade Vélodrome kunnen we Feyenoord verslaan. Ik denk dat deze wedstrijd een grote fysieke slijtageslag was voor beide teams, aangezien het zich in een intens tempo afspeelde. Nu volgt de volgende belangrijke wedstrijd tegen Olympique Lyon. Daarna gaan we revanche nemen op Feyenoord, daar ben ik van overtuigd”, concludeerde Sampaoli vol zelfvertrouwen.