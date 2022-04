‘Bekerwinnaar Betis haalt viervoudig CL-winnaar binnen met monstersalaris’

Dinsdag, 26 april 2022 om 10:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:19

Isco heeft met Real Betis een akkoord over een transfervrije overstap bereikt, zo meldt AS. De dertigjarige middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Real Madrid, waar hij dit seizoen een bijrol vervult. Isco kan bij Betis naar verluidt tien miljoen euro per jaar verdienen en zou daarmee de best betaalde speler uit de geschiedenis van de club worden.

De komst van Isco en het hoge salaris dat hij kan gaan verdienen bij los Verdiblancos hangt nog wel af van het eventueel veiligstellen van Champions League-voetbal in het komende seizoen. Daarnaast moet de club ook nog een grote uitgaande transfer in de zomer doen. Betis staat momenteel vijfde in LaLiga met 57 punten uit 33 duels. De achterstand op nummer vier Atlético Madrid, dat bij deze stand het laatste Champions League-ticket zou bemachtigen, bedraagt momenteel vier punten.

Volgens AS heeft Isco dus overeenstemming bereikt om voor twee seizoenen bij Betis te tekenen met een optie voor nog een jaar. De komst van Isco heeft echter wel een keerzijde. De club zal in de zomer één van zijn sterspelers moeten verkopen. Afgezien van verdedigende middenvelder Guido Rodríguez - voor wie veel belangstelling bestaat uit de Premier League - lijkt de verkoop van Nabil Fekir momenteel het meest realistisch.

Pellegrini werkte tussen 2011 en 2013 bij Malaga al samen met Isco, die dit seizoen bij Real Madrid in twaalf competitieduels niet verder kwam dan 275 speelminuten. Bij Real moet Isco op de flanken doorgaans voorrang verlenen aan Vinícius Júnior, Marcos Asensio en Rodrygo, waardoor hij bij Betis komend seizoen weer aan meer speelminuten hoopt te komen.

De Fransman verlengde zijn contract begin 2022 tot medio 2026. Het bestuur hoopte de middenvelder afgelopen zomer voor minimaal veertig miljoen euro te verkopen, maar een bevredigend bod bleef destijds uit. Isco moet de derde aanwinst voor komend seizoen voor Betis worden. Eerder verzekerde de club zich al van de transfervrije komt van Luiz Felipe van Lazio, terwijl Luiz Henrique voor dertien miljoen euro wordt overgenomen van Fluminense.