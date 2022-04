Teruggekeerde Zlatan houdt titelhoop Milan in absolute slotfase levend

Zondag, 24 april 2022 om 22:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:00

AC Milan heeft zondagavond op de valreep de volle buit gepakt. Het team van Stefano Pioli leek tegen Lazio lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, maar een doelpunt van Sandro Tonali in blessuretijd bezorgde toch de drie punten: 1-2. Daarmee haalt Milan directe concurrent om de titel Internazionale weer in met 74 om 71 punten. Inter heeft echter nog een duel tegoed. Zlatan Ibrahimovic maakte zijn rentree na een maand blessureleed en gaf met zijn hoofd de assist op de winnende treffer.

Lazio kende een bliksemstart in het Stadio Olimpico. Amper vier minuten stonden er op de klok toen Ciro Immobile als een waar spits betaamt precies op de juiste plek stond bij een voorzet van Sergej Milinkovic-Savic: 1-0. De topscorer van de Serie A tekende daarmee alweer voor zijn 27ste competitietreffer. Het elftal van Maurizio Sarri rook bloed en leek onderweg naar de tweede, toen de wedstrijd na een kwartier kenterde. Milan kreeg de controle, maar wist dat buiten geblokte schoten van Olivier Giroud en Junior Messias niet om te zetten in grote kansen. De 1-0 ruststand was zo enigszins onverdiend te noemen, al moest Milan zeilen bijzetten om het de gastheren daadwerkelijk moeilijk te maken.

Al gauw na de onderbreking kwamen i Rossoneri dan toch op gelijke hoogte. Rafael Leão had een geweldige versnelling in huis, waarna hij Giroud bediende. De Fransman stond op soortgelijke wijze als Immobile even eerder precies op de juiste plaats en tikte de 1-1 binnen. Het verzet van Lazio leek compleet te zijn gebroken. Na een uur had Messias bijna de voorsprong op zijn schoen, maar het schot van de Braziliaan strandde net naast de linkerpaal. Niet veel later barstte Giroud in woede uit toen Theo Hernandez te lang wachtte om de routinier een open schietkans te geven. Vol frustratie moest Giroud daarna naar de kant, ten faveure van Zlatan Ibrahimovic, die na knieklachten zijn rentree maakte bij Milan.

Met de veertigjarige Zweed in het elftal ploegde en zwoegden de bezoekers zich kapot, op zoek naar de voorsprong. Het kwam er aanvallend echter niet uit zonder Giroud als aanspeelpunt. Vlak voor tijd verprutste Ibrahimovic zelf een gigantische mogelijkheid, maar was toch nog enorm belangrijk voor zijn team. De 1 meter 95 lange spits kopte de bal ver in blessuretijd richting Tonali, die de meegereisde fans gek maakte. De bal ligt nu bij aartsrivaal Inter, dat woensdag in actie komt tegen Bologna.

