Vink wijst twee dissonanten aan bij Ajax: ‘Zij spannen wel echt de kroon’

Zondag, 24 april 2022 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:00

Ajax kroop zaterdag andermaal door het oog van de naald in de Eredivisie, zoals dat de laatste weken al vaker gebeurde. De ploeg van trainer Erik ten Hag had moeite om NEC kapot te spelen, maar mocht Brian Brobbey dankbaar zijn met een doelpunt in de 88ste minuut. Door de zege blijft het gat naar achtervolger PSV vier punten. Dat het spel van Ajax niet om over naar huis te schrijven was concluderen ook de tafelgasten van Goedemorgen Eredivisie. Volgens Marciano Vink zijn twee spelers zelfs hopeloos uit vorm.

"De hele voorhoede is niet in vorm", steekt Vink maar meteen van wal in het voetbalpraatprogramma. "Maar Berghuis en Tadic spannen wel echt de kroon qua niet in vorm zijn. Tegen NEC was dat niet anders. Bij Berghuis is het gemakzucht, het niet weten en niet de vrije man kunnen vinden. Het gaat ook om de manier waarop hij wordt uitgespeeld. Hij zit er totaal niet in, die had wat mij betreft nog eerder gewisseld mogen worden. Het is allemaal zo weifelend, er zit geen gevoel in." Berghuis werd tegen NEC halverwege uit zijn lijden verlost, toen Ten Hag Brobbey binnen de lijnen bracht.

Ook bij Tadic ziet Vink een neerwaartse spiraal. De Serviër miste tegen NEC na een half uur spelen een strafschop en worstelt al langer met zijn vorm. "Tadic zit een beetje in dezelfde situatie", gaat Vink zijn betoog verder. "Het ziet er allemaal zo hulpeloos uit. Dit is best al een hele tijd aan de gang. De statistieken, een goal, assist of een penalty verbloemt veel, maar bij Berghuis wordt het met de week slechter sinds hij van de nummer 10 naar de buitenkant is gegaan. En bij Tadic is het ook al een hele tijd niet goed."

Het tweetal mocht van geluk spreken dat Brobbey wel bij de les was. De invaller draaide twee minuten voor tijd knap weg bij Rodrigo Guth om de winnende tegen de touwen te schieten. "Deze goal van Brobbey kan zomaar de kampioensgoal zijn. Ik denk zelfs dat dit de kampioensgoal is", stelt Hans Kraay junior. "Als hij hem niet binnenschiet, is lijden een last. Nu kan Erik ten Hag na afloop zeggen dat ze rustig bleven. Als je in de 88ste minuut de 0-1 maakt kan je dat makkelijk zeggen. Ik vond ook dat hij dat heel makkelijk zei. Van mij hadden ze wel iets minder rustig mogen blijven."