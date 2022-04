Hasselbaink: ‘Dit was zijn kans om te laten zien dat hij the man is’

Donderdag, 21 april 2022 om 13:32 • Laatste update: 14:13

Jimmy Floyd Hasselbaink heeft hard uitgehaald naar Romelu Lukaku na afloop van het teleurstellende verlies dat Chelsea woensdagavond leed in eigen huis tegen Arsenal (2-4). De spits mocht van manager Thomas Tuchel weer eens in de basis starten tegen de stadsgenoot, maar stelde behoorlijk teleur. De analist van Sky Sports verwijt Lukaku, die afgelopen zomer voor 115 miljoen euro terugkeerde op Stamford Bridge, een gebrek aan inzet en passie voor de club.

“Ik denk dat Tuchel heel erg teleurgesteld is in zijn team. Hij is voorzichtig in het uitlichten van individuele spelers, maar er waren een hoop spelers vanavond niet goed genoeg voor Chelsea”, begint Hasselbaink zijn analyse. De Nederlander, zelf tussen 2000 en 2004 goed voor 87 doelpunten in 177 wedstrijden voor the Blues, noemt Lukaku specifiek in zijn betoog. “Lukaku beleeft een teleurstellend seizoen. Hij krijgt nu weer eens een kans van Tuchel, dit was het moment om te laten zien dat je the man bent. Laat zien dat je het echt wil, laat de passie zien. Dat miste ik bij hem.”

De geboren Surinamer is teleurgesteld in de Belg. De laatste keer dat Lukaku trefzeker was in de Premier League was op 29 december in de thuiswedstrijd tegen Brighton and Hove Albion. “Ik wil graag dat hij het goed doet en dat hij slaagt. Chelsea heeft een nummer 9 nodig, maar vandaag was hij echt ondermaats. Toen Havertz voor hem in het veld kwam zag je een duidelijk verschil. Havertz zoekt de ruimtes op, wil de bal hebben en maakt loopacties. Niet alles wat hij doet is goed, maar hij probeert het tenminste. Dat is meer dan dat ik over Lukaku kan zeggen. Hij zou de leider moeten zijn van Chelsea, maar dat laat hij niet zien”, sluit Hasselbaink af.

De terugkeer van Lukaku bij Chelsea verloopt voor de aanvaller teleurstellend. Mede door blessures speelde hij tot nu toe 38 wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 13 keer als invaller het veld in kwam. Hij kwam 12 keer tot scoren in deze wedstrijden. Chelsea staat op de derde plek in de Premier League en heeft vijf punten voorsprong op zowel Tottenham Hotspur als Arsenal. Ook heeft de club een wedstrijd minder gespeeld. Vorige week werd Chelsea uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid (5-4 over twee wedstrijden), waardoor de FA Cup de laatste kans is op eremetaal voor de ploeg van Tuchel. Op zaterdag 14 mei staat de eindstrijd tegen Liverpool op de planning.