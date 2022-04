Hugo Borst haalt uit naar Ten Hag en ‘onhandelbaar kind’ van Ajax

Dinsdag, 19 april 2022 om 12:52 • Laatste update: 13:05

Hugo Borst heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad snoeihard uitgehaald naar Erik ten Hag. Volgens de columnist is de trainer van Ajax 'zichzelf niet meer'. Het inbrengen van Mohamed Ihattaren in de bekerfinale tegen PSV betitelt hij bovendien als provocatie. Ten Hag zou er in de ogen van Borst slecht aan doen om naar Manchester United te vertrekken, aangezien hij daarmee de 'heilige Alex Ferguson' opvolgt. "Zijn keuze voor Manchester United heeft nu al alles weg van een mission impossible."

Het inbrengen van Ihattaren vijf minuten voor het laatste fluitsignaal siert Ten Hag niet, meent Borst. "Hij is fysiek nog lang niet fit, Mo Ihattaren, dat zie je zo", aldus de journalist en presentator. "Dus scoren lag niet voor de hand in de vier minuutjes plus blessuretijd die hem werden toebedeeld. Dat onhandelbare kind inbrengen, was een provocatie. Of een wanhoopsdaad. Beide niks voor de nuchtere, rationele Ten Hag. Je moet er toch niet aan denken dat iemand die zo spot met zijn talent per ongeluk de 2-2 had gemaakt in die zalige Paaswedstrijd in de Kuip."

Het artikel gaat verder onder de video Ajax-icoon komt met opvallende suggestie als opvolger Ten Hag Meer videos

Volgens Borst is Ten Hag 'zichzelf niet meer'. "Al best een tijdje eigenlijk. In de affaire-Overmars kwam-ie nog goed uit de hoek, maar hij heeft veel sympathie verspeeld met halsstarrige meningen over bijvoorbeeld Promes en corona. En hij doet soms aan jokkebrokken. Afgelopen weekend bijvoorbeeld met André Onana. Eigenwijsheid is best leuk. Dwarsdenken is noodzakelijk om verder te komen. Maar wat zonde dat Ten Hag zich manifesteert als een slechte verliezer. Dat er maar één ploeg had verdiend te winnen, zijn ploeterende Ajax, daar is geen collega of voetbalkenner het mee eens. Het is kletspraat."

Tot slot raadt Borst Ten Hag af om naar United te gaan. "Feitelijk volgt hij de heilige Alex Ferguson op. Net als onder anderen Van Gaal, Mourinho en Solskjaer deden", schrijft Borst. "Dat is onbegonnen werk als je verder weet dat de oud-spelers van United gruwelijk machtig zijn in de media en ze je bij de minste tactische fout vakkundig uitbenen. Laten we hopen dat Ten Hag de Nederlandse landstitel niet ook verspeelt, want elke miskleun wordt overzee opgepikt en breed uitgemeten. Zijn keuze voor Manchester United heeft nu al alles weg van een mission impossible."