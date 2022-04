Luuk de Jong kan Barça nét niet redden: superstunt van Cádiz in Camp Nou

Maandag, 18 april 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Barcelona heeft maandagavond zijn tweede nederlaag op rij geleden. Het elftal van Xavi kwam andermaal niet sterk voor de dag en werd veelvuldig weg gecounterd door Cádiz, dat uit drie megakansen één keer scoorde. Luuk de Jong kwam andermaal het veld in als gewenste redder in nood, maar de spits was ondanks een goede kopbal geen nieuwe heldenrol gegund. Ook Pierre-Emerick Aubameyang miste nog een enorme kans: 0-1 voor Cádiz. Barça staat op plek twee liefst vijftien punten achter Real Madrid en is nog niet zeker van een Champions League-ticket.

Frenkie de Jong keerde terug op het middenveld en nam de plek over van Pedri, die in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt (2-3 verlies) een behoorlijke blessure opliep. Memphis Depay kreeg voor het eerst in meer dan een maand een basisplaats en begon als nummer 9, waardoor Aubameyang op de bank moest plaatsnemen. Sergiño Dest kreeg als rechtsback de voorkeur boven Dani Alves.

Barcelona speelde een uiterst stroeve wedstrijd en moest het bijna uitsluitend hebben van bevliegingen van Ousmane Dembélé, die vanaf de rechterflank voor de meeste dreiging zorgde. De Fransman brak al vroeg door over de achterlijn richting het doel en wist Ferran Torres te bereiken. De aanvaller zag zijn volley uit de draai knap gekeerd worden. Cádiz liet na een klein half uur voor het eerst zien een behoorlijke counter in huis te hebben. Het leverde een enorme kans op voor Lucas Pérez, die onder druk van Dest over schoot.

Dembélé probeerde het op slag van rust nogmaals met een indrukwekkende dribbel langs meerdere verdedigers, maar kon doelman Jeremias Ledesma met een geplaatste bal niet verrassen. Direct na rust kreeg Barcelona het deksel op de neus, toen Marc-André ter Stegen bleef staan bij een gevaarlijk indraaiende vrije trap. Die werd door Ruben Sobrino op zijn borst gekopt en ook de rebound van de spits was voor Ter Stegen. De Duitser zag de bal echter voor de voeten komen bij Pérez, die simpel binnen tikte: 0-1.

Barcelona ging nog nadrukkelijker in de aanval en Frenkie de Jong legde terug op Dembélé, die net naast mikte. De Fransman stuitte bij een nieuw moment twintig minuten later op Ledesma en zag vervolgens hoe Barça enorm goed weg kwam, omdat Álex Fernández een nieuwe counter van Cádiz om zeep hielp door in vrijheid naast te mikken. Luuk de Jong kwam dertien minuten voor tijd als stormram het veld in en was binnen zestig seconden heel dicht bij met een kopbal uit een hoekschop, die ternauwernood gekeerd werd. Aan de overzijde verprutste Ruben Sobrino de volgende levensgrote mogelijkheid om het duel te beslissen.

Een minuut voor tijd kreeg Aubameyang er eveneens een voor Barça, maar de invaller volleerde na een prachtige pass van Ferran recht op Ledesma. Dest moest in blessuretijd teleurgesteld afhaken met een spierblessure. Voor Cádiz is de eerste zege ooit in Camp Nou enorm belangrijk, omdat daarmee de degradatiezone wordt verlaten. Cádiz klimt naar de zestiende plek.