PSV viert bekerwinst kort voor middernacht met duizenden supporters

Maandag, 18 april 2022 om 07:36

PSV is zondagavond in het Philips Stadion gehuldigd voor het winnen van de TOTO KNVB Beker. Onder het toeziend oog van duizenden supporters keerden de spelers van de Eindhovenaren enkele uren na de met 2-1 gewonnen finale tegen Ajax terug in het eigen stadion. Daarbij spraken Marco van Ginkel en Joey Veerman de massaal aanwezige fans ook nog even kort toe.

Tijdens de persconferentie na afloop van de bekerfinale werd al duidelijk dat PSV rond 22.30 uur gehuldigd zou worden in het Philips Stadion. Die planning liep wat vertraging op, want de spelersbus arriveerde rond 23.15 uur in Eindhoven. Op dat moment hadden zich al duizenden fans in het stadion verzameld: volgens het Eindhovens Dagblad zat de helft van het stadion vol, wat zou neerkomen op 17.500 mensen.

De spelers - inclusief de geblesseerde Noni Madueke en Olivier Boscagli - maakten een ereronde met de TOTO KNVB Beker. “Ik denk dat we een prachtige overwinning hebben behaald. Jullie zijn er altijd. Het seizoen is nog niet voorbij, dus wie weet pakken nog wel een prijs. Let op”, zei Van Ginkel volgens het Eindhovens Dagblad richting de fans. Joey Veerman sprak van een ‘topdag’. “Lekker die beker binnengehaald. Bedankt dat jullie ons gesteund hebben.” Na een klein uur trokken de fans vanuit het stadion weer het centrum in om de bekerwinst daar verder te vieren.

Reacties PSV na bekerwinst: 'Als dit geen successeizoen is, wat dan wel?'

PSV wordt onthaald in het eigen Philips Stadion. pic.twitter.com/CSfhVcGQ4q — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 17, 2022