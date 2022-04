Stekelenburg start bij Ajax; Brobbey neemt plaats in van Haller

Zondag, 17 april 2022 om 16:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:04

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV van zondag. De trainer van de Eredivisie-koploper kiest zoals verwacht voor Maarten Stekelenburg onder de lat. Concurrent André Onana zit zelfs helemaal niet bij de wedstrijdselectie van Ajax. Ook opvallend is het feit dat Brian Brobbey de voorkeur krijgt boven Sébastien Haller. Ten Hag kan voor de eindstrijd in De Kuip beschikken over de weer fitte Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez. Laatstgenoemde was enkele weken niet inzetbaar wegens een hamstringblessure. De aftrap in Rotterdam-Zuid is om 18.00 uur.

Onana heeft zich zondag bij Ten Hag afgemeld met een blessure, waardoor de 39-jarige Stekelenburg, die sinds oktober vorig jaar niet speelde, definitief het doel van Ajax verdedigt tegen PSV. Door de terugkeer van Mazraoui en Martínez moet Perr Schuurs weer op de bank plaatsnemen bij de bekerfinalist uit Amsterdam, terwijl Jurriën Timber terugkeert als centrale verdediger en Daley Blind weer de linksbackpositie inneemt. Nicolás Tagliafico is niet fit genoeg voor speeltijd. Bij Ajax beginnen verder de vertrouwde namen aan de bekerclash met PSV in De Kuip. Ryan Gravenberch, Edson Álvarez en Davy Klaassen bezetten het middenveld. In de voorhoede moeten Steven Berghuis, die de geblesseerde Antony vervangt op de rechterflank, en aanvoerder Dusan Tadic zorgen voor aanvoer richting diepste spits Brobbey, die in plaats van Haller aan de aftrap verschijnt.

Onana wordt in de wedstrijdselectie van Ajax vervangen door de tussendoor aangetrokken Przemyslaw Tyton en Jay Gorter. Naast de reservedoelmannen zit ook onder meer Mohamed Ihattaren op de bank en de middenvelder maakt bij een eventuele invalbeurt zijn debuut in de hoofdmacht. Ihattaren speelde sinds zijn komst naar Amsterdam louter nog wedstrijden namens Jong Ajax.

Ajax was dit seizoen in de Eredivisie tweemaal te sterk voor PSV: 5-0 in de Johan Cruijff ArenA en 1-2 in het Philips Stadion. PSV begon deze jaargang nog wel met een eclatante 0-4 overwinning op Ajax in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Met nog vijf speelronden voor de boeg heeft de ploeg van Ten Hag een voorsprong van vier punten op de achtervolger uit Eindhoven.

PSV en Ajax trappen zondagavond om 18.00 uur af in De Kuip. Het duel wordt live uitgezonden op FOX TV, waar de voorbeschouwing om 16.00 uur begint. Danny Makkelie is de scheidsrechter tijdens de bekerfinale, geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Joey Kooij fungeert als vierde man, terwijl Dennis Higler Makkelie bijstaat als videoscheidsrechter. Wanneer Ajax de TOTO KNVB Beker wint, wordt deze uitgereikt door Aron Winter. PSV zal bij bekerwinst gehuldigd worden door Guus Hiddink.

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Junior, Teze, Ramalho, Max; Sangaré, Gutíerrez, Götze, Veerman; Zahavi, Gakpo

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Brobbey en Tadic.