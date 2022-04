Maduro hoort opvallende zin in uitspraken van Ten Hag over Ihattaren

Zondag, 17 april 2022 om 12:16

Hedwiges Maduro vindt het opvallend dat Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Ajax zei dat de houding van Mohamed Ihattaren ‘vooruitgaat’. De analist maakt uit die woorden op dat de houding van Ihattaren - die zondag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van Ajax lijkt te zitten - klaarblijkelijk in zijn eerste weken in Amsterdam nog niet goed genoeg was.

Ten Hag kreeg vrijdag tijdens het persmoment al de vraag of Ihattaren bij de selectie zou zitten. “Hiervoor heeft hij ook geregeld met het eerste meegetraind, dus dat is niet het verschil. Hij gaat vooruit, wordt krachtiger en dus ook fitter en kan goed voetballen. Zijn houding gaat vooruit, dus ik hoop dat hij deze weg kan vervolgen. Of hij bij de selectie zit, maak ik eerst aan mijn spelers bekend”, antwoordde Ten Hag. Ihattaren zat zaterdag niet bij de selectie van Jong Ajax voor de wedstrijd tegen FC Volendam, die met 3-1 verloren werd.

De Telegraaf meldde vervolgens dat Ihattaren deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie van Ajax voor de bekerfinale. “Hij zit erbij, ja”, beaamt Hans Kraay junior. “Ik probeer altijd alles te lezen en goed op te letten. Ten Hag heeft gezegd dat je alleen op dit niveau kan voetballen als je kan lopen op Champions League-niveau. Daar was hij heel ver van af, hij kan nu nog niet op Champions League-niveau lopen. Ik denk dat dit een soort beloning is, bij de selectie zijn. Hij schijnt heel hard te trainen.”

“Het is interessant dat Ten Hag zegt dat zijn houding vooruit gaat”, zo haakt Maduro in. De twintigjarige Ihattaren speelde voorlopig drie wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists. “Je verwacht dat wanneer hij een kans van Ajax krijgt, dat zijn houding direct goed is. Dat was dus blijkbaar niet meteen goed, dat vind ik wel opvallend. Natuurlijk moet je hem belonen als dat aspect ook goed gaat, maar het is toch raar. Blijkbaar is zijn houding in het begin niet goed geweest, ook bij Ajax.”

Aad de Mos beaamt dat de uitverkiezing van Ihattaren ook kan worden opgevat als een ‘plaagstootje’ van Ajax richting PSV. “Ja, dat hoort wel een beetje bij Ajax. Ik denk ook dat Ten Hag hem gaat brengen, als het 2-0 staat en hem uitkomt. Om nog even een tikkie eroverheen te geven. Ik vind het een beetje raar, iemand als Ünüvar is dit seizoen vanaf nul begonnen, doet het hartstikke goed en zit er nooit bij. Dan zie ik de selectie tegen Sparta, toen kwam Ajax nog niet eens aan achttien spelers. Dus het is wel makkelijk om Ihattaren er nu bij te nemen. Maar ik denk niet dat Ten Hag hem brengt als het 1-1 staat, dan denk ik eerder dat Taylor erin komt.”