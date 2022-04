Ajax lijkt streep te kunnen zetten door naam Bosz na persconferentie Lyon

Vrijdag, 15 april 2022 om 15:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:40

Peter Bosz lijkt voorlopig het vertrouwen te behouden van zijn werkgever Olympique Lyon. Een dag na het ontluisterende verlies in de Europa League-kwartfinale tegen West Ham United (0-3) spreekt voorzitter Jean-Michel Aulas zijn steun uit naar de Nederlander. Hiermee lijkt Ajax een kandidaat voor de opvolging van de naar alle waarschijnlijkheid vertrekkende Erik ten Hag te kunnen vergeten.

Lyon vertrok vorige week nog met een positief resultaat uit Londen (1-1), maar werd donderdagavond op eigen veld afgetroefd door West Ham. The Hammers wonnen met maar liefst 0-3 in het Parc Olympique Lyonnais, waardoor Lyon is uitgeschakeld in de Europa League. Ook in de competitie presteert de ploeg van Bosz niet naar behoren, met een voorlopige tiende plek tot gevolg. De oefenmeester staat al een tijd onder grote druk bij Lyon, maar krijgt een dag na de Europa League-deceptie steun van Aulas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben een staf gevonden die brengt wat we nodig hebben bij Lyon, met ervaring en een buitenlandse cultuur zoals de fans wilden”, begint de voorzitter van de Fransen op een persconferentie. “We hopen het avontuur te vervolgen. De huidige staf is zoals we wensen. Dit eerste jaar hebben we gebruikt om te wennen aan alle vernieuwingen. De scouting handelde misschien niet helemaal zoals Peter dat wilde", gaat Aulas verder. "We zijn van plan om na te denken over hoe we de ploeg kunnen verbeteren, we zullen de middelen hebben om te investeren en aan Peters ambities te voldoen.”

Technisch directeur Vincent Ponsot is wat voorzichtiger in zijn bewoordingen. “Aan het einde van het seizoen maken we de balans op. Er is hier geen gelatenheid. Als de doelstellingen niet worden bereikt, zullen we daaruit conclusies moeten trekken. Maar er zijn nog zeven wedstrijden te gaan, we gooien de handdoek niet in de ring”, laat Ponsot ontvallen.

Door de steunbetuiging aan het adres van Bosz lijkt Ajax de komst van de 58-jarige oefenmeester te kunnen vergeten. Bosz was in beeld om Ten Hag op te volgen. De trainer van Ajax staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United en zou naar verluidt al een mondeling akkoord hebben bereikt met the Red Devils. Ook Arne Slot, een andere vaak genoemde kandidaat om Ten Hag op te volgen, lijkt Ajax te kunnen vergeten. De trainer van Feyenoord gaf deze week aan op zijn huidige post te willen blijven zitten.