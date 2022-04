City is halvefinalist na zinderende slotfase met twaalf minuten blessuretijd

Woensdag, 13 april 2022 om 23:00 • Mart van Mourik

Manchester City heeft zich woensdagavond ten koste van Atlético Madrid geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Na de 1-0 zege in Manchester volstond een 0-0 gelijkspel in het Wanda Metropolitano om een plek in de volgende ronde veilig te stellen. In de halve eindstrijd zal de ploeg van manager Josep Guardiola het opnemen tegen Real Madrid. De Koninklijke rekende over twee duels af met Chelsea.

Diego Simeone wijzigde zijn ploeg op een positie ten opzichte van de heenwedstrijd van afgelopen week. De rechtervleugel werd bestreken door Marcos Llorente, die de honneurs waarnam voor Sime Vrsaljko. Luis Suárez begon wederom op de bank, daar het aanvalsduo gevormd werd door João Félix en Antoine Griezmann. Aan de kant van City werd Raheem Sterling in de spitspositie vervangen door Phil Foden, terwijl Nathan Aké centraal achterin plaats moest maken voor Aymeric Laporte. Guardiola posteerde Kyle Walker op de rechtsbackpositie.

De grootste kans van Atlético Madrid na een heerlijke actie van João Félix ??

Ondanks het feit dat Atlético minimaal twee treffers nodig had om zich binnen de reguliere speeltijd te verzekeren van een ticket richting de halve finale, had men in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen. Tegelijkertijd had City, net als in het heenduel, de nodige moeite om zich door de Madrileense defensie te spelen. Na een kopbal van John Stones over het doel van Jan Oblak in de tiende speelminuut, ontstond de eerstvolgende, serieuze mogelijkheid twintig minuten later.

Aan de rechterkant van het veld had Riyad Mahrez een zeer fraaie pass met buitenkant links in huis op Walker. De rechtsback kreeg de bal via Foden vervolgens bij Ilkay Gündogan, die zijn inzet ter hoogte van de penaltystip op de linkerpaal zag belanden. Ook uit de rebound scoorde de middenvelder niet. In de tweede helft toonden de Madrilenen meer tekenen van leven. Zo knikte João Félix tien minuten na rust over uit een voorzet van Llorente en schoot Griezmann rakelings naast vanaf de rand van het zestienmetergebied. Terwijl City de voet verder van het gaspedaal nam, voerde Atlético de druk op. De volgende kans voor los Colchoneros werd gecreëerd in de zeventigste minuut.

Na een breedtepass van Llorente was het Rodrigo De Paul die rakelings naast schoot. Enkele minuten later moest Walker het veld geblesseerd verlaten, waardoor vervanger Aké toch nog zijn opwachting kon maken. Simeone hoopte tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog een doorbraak te forceren door Suárez in de ploeg te brengen ten koste van Thomas Lemar. In de slotfase bibberde City na onder meer twee reusachtige kansen voor Matheus Cunha en Stefan Savic, maar de ban werd niet meer gebroken. Uiteindelijk eindigde Atlético met tien man: Felipe trapte na richting Foden en werd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Ook in de twaalf minuten blessuretijd, die toegekend werden na diverse opstootjes in de slotminuten, viel geen treffer.