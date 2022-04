Erik ten Hag klinkt 120 minuten later compleet anders na dezelfde vraag

De nieuwe fout van André Onana in het doel van Ajax heeft zijn vertrouwen van Erik ten Hag duidelijk geen goed gedaan. De Kameroener leidde met een nonchalante slechte pass tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) de prachtige tegentreffer van Joeri de Kamps in, nadat hij vorige week ook al een houdbare bal van FC Groningen-spits Jörgen Strand Larsen doorliet. Opmerkelijk is dat Ten Hag na de wedstrijd tegen Sparta een compleet andere toon aanslaat dan daarvoor over Onana, wiens positie lijkt te wankelen.

Maarten Stekelenburg keerde zaterdag voor het eerst sinds augustus terug in de wedstrijdselectie van Ajax. Ten Hag kreeg vlak voor het duel met Sparta de vraag of Onana rekening moet houden met de concurrentie van Stekelenburg. "Daar is nu helemaal geen sprake van", zei de coach stellig tegen Hans Kraay junior, om daar rotsvast aan toe te voegen: "André Onana is onze onbetwiste nummer één."

Ten Hag over uitfluiten Onana: 'Publiek mag best niet tevreden zijn, maar...'

Na afloop kreeg Ten Hag een zeer vergelijkbare vraag over de basisplek van Onana. "Komt het moment dichterbij dat je Onana niet meer als eerste keeper ziet?", vroeg Mike Verweij. De stelligheid van Ten Hag vóór het duel maakte zichtbaar plaats voor een weifelende houding. "Nou... dat is...", stamelde de coach al hoofdschuddend. "Wij hebben denk ik een goed keepersbestand, dat is duidelijk. Daar is concurrentie." Naast Stekelenburg behoort daartoe ook Remko Pasveer, die volgens Ten Hag nog even nodig heeft om te herstellen van zijn vingerblessure.

Het publiek van Ajax roerde zich zaterdag wederom: niet Daley Blind was ditmaal de gebeten hond, maar Onana werd uitgefloten. "Begrijp me goed: als wij slecht spelen, dan mag het publiek ook ontevreden zijn", reageerde Ten Hag op een vraag van Kalum van Oudheusden van Voetbalzone. "Alleen: supporter zijn betekent in de basis ondersteunen, dus in de basis moeten ze ons ook ondersteunen. Ten aanzien van Daley vind ik het niet kunnen, omdat hij zoveel heeft gepresteerd voor Ajax en het Nederlands voetbal. Vandaar dat ik dat gezegd heb, en dat heb ik ook gedaan bij Dusan (Tadic, red.) in Groningen vorige week. Iemand die zoveel betekend heeft voor een club, als je dan op zo'n wijze tegemoet getreden wordt, dat vind ik niet kunnen."

Ten Hag benadrukt wel dat Onana in zijn ogen een topkeeper is. "Hij kan geweldig keepen. Dat blijft ook zo, alleen hij zal er keihard voor moeten werken om weer op het niveau te komen wat wij allemaal van hem hebben gezien." De laatste tijd regent het tegengoals voor Ajax. "Waar het aan ligt? Als we zulke fouten maken als vanavond, tja... dat hoort niet op dit niveau. En zo kan ik er een aantal benoemen die we de afgelopen weken hebben begaan. Veel ligt in de concentratie, maar dat kan niet."