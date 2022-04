Roger Schmidt bereikt akkoord en wordt nieuwe hoofdtrainer Benfica

Donderdag, 7 april 2022 om 12:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:18

Roger Schmidt wordt definitief de nieuwe hoofdtrainer van Benfica, zo meldt BILD. De Duitse sportkrant meldt dat de Duitser tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de Portugese topclub. De Portugese sportkrant Record meldde vorige week al al dat Schmidt topkandidaat was om bij Benfica aan de slag te gaan. Schmidt zou enkele weken geleden al meerdere gesprekken in Duitsland met Benfica gevoerd hebben over een mogelijk dienstverband. De 55-jarige oefenmeester maakte in februari bekend PSV komende zomer na twee seizoenen te verlaten.

BILD schrijft dat president van Benfica Rui Costa tijdens de winterstop al contact zocht met Schmidt. Club en coach kwamen recentelijk tot een akkoord over de voorwaarden voor het dienstverband. In december werd Schmidt ook in verband gebracht met de op dat moment vacante trainerspositie bij RB Leipzig, nadat de Duitse club trainer Jesse Marsch had ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Schmidt werkte eerder succesvol bij Red Bull Salzburg, een andere club uit het Red Bull-concern, maar diverse media meldden al snel dat hij niet tijdens het seizoen de overstap zou maken. Eerder die maand maakte BILD ook melding van de interesse van Hertha BSC in Schmidt. De club uit de Bundesliga zou echter te horen hebben gekregen 'dat hij op zoek was naar een andere uitdaging'.

Bij Benfica neemt Nélson Veríssimo momenteel tijdelijk de honneurs waar. Jorge Jesus werd eind december door o Glorioso op straat gezet vanwege tegenvallende resultaten en sindsdien is Benfica op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Record wist eind maart te melden dat Schmidt topkandidaat was om volgend seizoen aan de slag te gaan in Lissabon vanwege zijn offensieve voetbalfilosofie. Benfica wist weliswaar ten koste van Ajax de laatste acht in de Champions League te bereiken, maar de prestaties in eigen land vallen vooralsnog tegen. Momenteel bezet Benfica de derde plaats in de Primeira Liga, waardoor de club volgend seizoen een direct ticket voor de Champions League dreigt mis te lopen.

Schmidt streek in 2020 neer bij PSV als definitieve opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. De bedoeling van de Eindhovense clubleiding was om het contract van de de Duitse oefenmeester met twee jaar te verlengen, maar hij koos ‘puur op gevoel’ ervoor om dat niet te doen. PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie, vier punten achter koploper Ajax. Onder leiding van Schmidt veroverde PSV tot dusver de Johan Cruijff Schaal als enige prijs.