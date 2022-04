Valentijn Driessen ziet Huntelaar als struikelblok voor ‘goede gegadigde’

Dinsdag, 5 april 2022 om 22:31 • Mart van Mourik

Valentijn Driessen vindt Alex Kroes een geschikte opvolger van Marc Overmars. Te gast in het programma Koffie met laat de journalist van De Telegraaf de naam van de huidige eigenaar van Go Ahead Eagles vallen vanwege diens staat van dienst als zaakwaarnemer. Alleen als Ajax vol in zou zetten op de onlangs aangestelde Klaas-Jan Huntelaar, dan valt de optie Kroes af, vindt Driessen.

“Ik denk dat er een goede gegadigde is, alleen die moet dan afstand doen van zijn club. Dat is Alex Kroes, van Go Ahead Eagles”, opent Driessen. “Hij heeft daar toch wel wat neergezet en hij is een oud-speler van Ajax. Hij is heel bekend in de zaakwaarnemerij. Hij heeft een Ajax-achtergrond en heeft zijn sporen verdiend. Als je iemand neer wilt zetten op een manier zoals Marc Overmars… Hij is ook van Deventer gekomen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch ziet Driessen een struikelblok voor Kroes, die eerder onder meer verbonden was aan makelaarskantoor SEG. “Een tijdje geleden is hij eruit gestapt omdat hij graag een club wilde leiden, Go Ahead. Maar het hangt ook van de plannen van Ajax af. Wil je over twee jaar dat Klaas-Jan Huntelaar alles bepaalt en je nieuwe boegbeeld wordt, dan moet je niet daar niet iemand als Alex Kroes neerzetten”, aldus Driessen.

In de tweede week van maart maakte Ajax bekend dat Huntelaar zou worden toegevoegd aan de technische organisatie van de club. Huntelaar is per direct gaan samenwerken met technisch manager Gerry Hamstra en hoofdtrainer Erik ten Hag. De laatste twee namen daarvoor de taken over van directeur voetbalzaken Overmars, die vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrok. Los van de aanstelling van Huntelaar is Ajax nog altijd op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken.