Hedwiges Maduro wijst PSV en twee andere Eredivisie-clubs af

Dinsdag, 5 april 2022 om 15:03 • Laatste update: 15:14

Hedwiges Maduro blijft voorlopig actief bij Almere City FC. De huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie communiceert dat Maduro ‘verschillende lucratieve aanbiedingen uit binnen- en buitenland’ naast zich heeft neergelegd om voor twee jaar bij te tekenen. Maduro combineert sinds december het hoofdtrainerschap van Almere City Onder 21 met een functie als assistent bij het eerste elftal.

“Ik ben een geboren Almeerder en een gevoelsmens. Mijn gevoel zegt dat ik nog niet klaar ben in Almere en dat Almere nog niet klaar is met mij. Samen willen we geschiedenis schrijven. De kampioenen van de Onder 21 stromen door naar de A-selectie en ik heb enorm veel vertrouwen in de toekomst van deze club”, zo geeft Maduro - die naast zijn werkzaamheden voor Almere City ook bij ESPN actief is als analist - te kennen. Hij is momenteel bezig om zijn trainerspapieren te halen.

De achttienvoudig Oranje-international - die als speler bij Ajax, Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia actief was - is sinds de zomer van 2020 actief als trainer van de Onder 21 van Almere City. In december werd hij na het ontslag van Gertjan Verbeek toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal, waar hij als assistent van Alex Pastoor fungeert. Almere City meldt dat Maduro nu aanbiedingen van onder meer Sparta, PSV en FC Groningen naast zich heeft neergelegd om bij zijn huidige werkgever werkzaam te blijven. In Eindhoven had hij deel moeten gaan uitmaken van de technische staf van Jong PSV, terwijl FC Groningen hem op het oog had als assistent van de nieuwe trainer Frank Wormuth.

“Hedwiges heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd als een zeer talentvolle, hardwerkende trainer die zowel op individueel- als teamniveau aansprekende successen heeft geboekt”, zegt algemeen directeur John Bes namens Almere City. “Het is mooi voor de club én voor Hedwiges dat hij zich verder kan ontwikkelen in een omgeving die hem goed past. Zijn prestaties, uitstraling en sympathieke karakter maken hem tot een geweldige ambassadeur van club en stad en dus is iedereen in Almere gelukkig met zijn contractverlenging.”