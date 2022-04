Donny van de Beek moet kort voor de aftrap uit de basis gehaald worden

Zondag, 3 april 2022 om 15:05 • Laatste update: 15:16

Donny van de Beek komt zondagmiddag niet in actie tijdens de uitwedstrijd van Everton tegen West Ham United. De middenvelder had in eerste instantie een basisplaats in het elftal van manager Frank Lampard. Van de Beek heeft tijdens de warming-up echter een blessure opgelopen en moest daardoor in de basiself worden vervangen door Mason Holgate.

Football Daily deelt beelden waarop Van de Beek hoofdschuddend te zien is. De middenvelder werkte vervolgens nog apart een warming-up af en vertrok eerder richting de catacomben, maar blijkt te veel last te hebben om te kunnen starten in het London Stadium. Het is niet duidelijk waar Van de Beek precies last van heeft, maar Lampard heeft hem in zijn elftal moeten vervangen door Holgate.

? Donny van de Beek has been ruled out of today's game after picking up an injury in the warm up ?? Mason Holgate comes in to replace him for Everton pic.twitter.com/vTTA6BzCQ2 — Football Daily (@footballdaily) April 3, 2022

Met de absentie van Van de Beek nemen de zorgen voor Lampard toe, aangezien hij ook geen beroep kan doen op de geschorste Allan en de geblesseerde André Gomes. Mede daardoor moet hij Holgate - van nature een centrum- of vleugelverdediger - op het middenveld posteren. Everton, de nummer zeventien van de Premier League, moet op bezoek bij West Ham United winnen om afstand te nemen van de degradatiezone.