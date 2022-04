Wereldgoal van Philippe Rommens bezorgt Go Ahead late zege in IJsselderby

Zondag, 3 april 2022 om 14:12 • Chris Meijer • Laatste update: 14:35

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag de IJsselderby weten te winnen. Dankzij een fraai doelpunt van Philippe Rommens in blessuretijd boekte de ploeg van trainer Kees van Wonderen een 0-1 overwinning op bezoek bij aartsrivaal PEC Zwolle. De Zwollenaren blijven daardoor de hekkensluiter van de Eredivisie en moet vrezen dat Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard later op de zondag afstand nemen, terwijl Go Ahead naar de tiende plaats stijgt.

Bij PEC keerden Yuta Nakayama en Oussama Darfalou terug in de basiself ten opzichte van het met 1-0 verloren uitduel met FC Twente van twee weken geleden. Go Ahead moest het in het MAC3PARK Stadion stellen zonder Luuk Brouwers, die niet wedstrijdfit was. Met Ogechika Heil aan de aftrap begonnen de bezoekers het best aan het duel, wat resulteerde in de eerste twee mogelijkheden. Doelman Kostas Lamprou had meer moeite met een schot in de korte hoek van Heil dan met een ongevaarlijke poging van Isac Lidberg.

?? @GAEagles wint de IJsselderby in blessuretijd, dankzij een weergaloos doelpunt van Philippe Rommens! ?? #pecgae pic.twitter.com/sZNuDcBLMq — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2022

De eerste grote kans van de wedstrijd was echter voor PEC, toen Djavan Anderson op aangeven van Pelle Clement van dichtbij de lat raakte. Ook Go Ahead was in de eerste helft heel dicht bij de openingstreffer: een voorzet van Mats Deijl viel bij de tweede paal goed voor Lidberg, maar zijn kopbal voor open doel ging net langs de verkeerde kant van de paal. Na rust liet het gevaar voor beide doelen even op zich wachten. Met een uur op de klok kwam de wedstrijd even stil te liggen, nadat er door supporters van PEC vuurwerk werd afgestoken.

Daarna begon PEC het meest aanspraak te maken op de openingstreffer. Een schot van Daishawn Redan ging nog naast, voordat de bal tegen de touwen ging. Gervane Kastaneer stond op de goede plek nadat een schot van Sai van Wermeskerken terugkwam van de paal, maar stond ook duidelijk buitenspel en zag zijn doelpunt daarom geannuleerd worden. De wedstrijd stevende af op een doelpuntloos gelijkspel, tot Rommens in blessuretijd de ruimte kreeg om uit te halen. De middenvelder krulde de bal met de linkervoet op geweldige wijze in de verre kruising en bezorgde Go Ahead daarmee een 0-1 zege.